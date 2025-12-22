SERVEIS
L’EMT tindrà nou conveni laboral aquest gener després de més d'una dècada
L'Ajuntament i els sindicats han treballat durant anys un text que inclou també als treballadors de l'AMT
L’Empresa Municipal de Transports de Tarragona tindrà nou conveni laboral aquest gener. L’Ajuntament i els principals sindicats del comitè d’empresa estan a punt d’arribar a un acord que s’ha treballat durant gairebé tres anys en discreció. Així, els treballadors de l’EMT comptaran amb un nou conveni més d’una dècada després de l’anterior.
A més, no només afectarà aquests empleats, sinó també els de l’AMT. L’any 2021 es van fusionar les dues empreses i el 2023 es va unir el comitè d’empresa. En aquest temps, s’han celebrat reunions habitualment entre els sindicats majoritaris i el consistori per confeccionar el conveni laboral. Precisament, la fusió entre les dues companyies públiques i la seva plantilla ha sigut un dels principals esculls a l’hora d’arribar a un acord. «Estem en la recta final. És complicat homogeneïtzar les dues plantilles a nivell salari i condicions. Però creiem que millorarà el que teníem», explica Rubén Vaquero, secretari del comitè.
A falta de la signatura final, alguns dels eixos de l’acord serà l’establiment de més rodes en les jornades i la creació d’una bossa de treballadors més gran. La valoració des del govern municipal és molt positiva. «Creiem que és una molt bona notícia. Tothom ha fet un gran esforç per arribar a aquest moment», expressa Sonia Orts, presidenta de l’EMT.
Més treballadors
Precisament, l’augment de la plantilla ha sigut una de les reclamacions dels sindicats en els últims anys. Tant en els xofers dels busos, com en la dels inspectors de les zones regulades d’aparcament de la ciutat. El Diari Més ja va informar fa mesos que l’EMT compta amb una vintena d’inspectors per a controlar unes 6.000 places regulades a Tarragona. «Són línies de treball que s’han de desenvolupar, però que no van lligades directament al conveni», diu Vaquero.
Reestructurar línies
Més enllà, l’EMT treballa en la reestructuració de les línies. S’ha de tenir en compte que l’actual disseny es va crear als anys 80. L’empresa municipal ja té sobre la taula les conclusions de l’estudi de línies que va encarregar. «S’ha comptat també amb el punt de vista i valoració dels treballadors, que ho han rebut molt positivament», exposa Orts.
Així tot, es preveu que aviat tant sindicats com consistori signin el nou conveni laboral, que haurà de tenir el vistiplau del departament d’Intervenció de l’Ajuntament i s’haurà de ratificar pel Consell d’Administració de l’empresa. Un nou començament per l’EMT.