L'Ajuntament de Tarragona inicia la neteja la riera de Riu Clar
Durant quinze dies, s'efectuaran tasques d'eliminació selectiva de vegetació, amb l'objectiu de reduir el risc d'inundació
La setmana passada l'Ajuntament de Tarragona va iniciar els treballs de neteja d’un tram de la riera de Riu Clar, pel seu pas pel polígon industrial del mateix nom. Els treballs consisteixen en la retirada de la vegetació per tal d’evitar inundacions i duraran uns 15 dies.
Els treballs van començar amb l’eliminació de les parts aèries dels canyars i la vegetació, fent una desbrossada selectiva. Les canyes es trituraran, com a màxim, en fragments de 10 cm. Posteriorment, es realitzarà l’extracció del rizoma, les arrels de les canyes, en la superfície prèviament desbrossada. Els treballs tenen un pressupost de 14.755,67 €. L’objectiu de les actuacions és per reduir el risc d’inundacions dins l’àmbit del domini públic hidràulic.
El conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha manifestat que el consistori, a través del departament de Medi Ambient, «manté un ferm compromís per minimitzar al màxim el risc d’inundacions a la ciutat». «S’està fent una feina constant i rigorosa per avançar cap a una ciutat més resilient, amb l’objectiu de protegir tant la ciutadania com els espais públics, urbans i naturals, amb actuacions que es duen a terme arreu del municipi, des de la Móra i el Francolí fins al centre de la ciutat o Riu Clar», ha valorat el conseller.