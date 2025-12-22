CASTELLS
Els Xiquets tornaran al local de Santa Anna el 2028
La colla i l’Ajuntament acorden el calendari de les obres
Els Xiquets de Tarragona tornaran al local del carrer de Santa Anna el 2028. Així ho han aprovat les últimes setmanes la colla i l’Ajuntament, que s’ha compromès a un calendari d’obres i a activar el finançament necessari per a dur-ho a terme. «La idea era que es pogués ocupar l’actual seu de l’ICAC, però després de diferents estudis s’ha constatat que la inversió necessària era molt més recomanable fer-la en un altre espai», explica Sandra Ramos, consellera de Cultura. La seu de l’institut està en perfectes condicions, però les característiques i alçades de l’immoble dificultaven molt encabir-hi un local d’assaig casteller. «Se’ns ho va comunicar a l’octubre i aquests mesos hem estat treballant per establir les fases d’un cop per totes per tornar a tenir local», exposa Oriol Olivé, president de l’entitat.
Les primeres accions del calendari acordat amb el govern municipal contemplen diferents expropiacions a l’entorn del local i la desinfecció i neteja de l’immoble, després d’estar tancat força anys. Després, de cara a l’any vinent, arribaran els treballs arqueològics corresponents. «Aquestes intervencions poden fer ballar una mica el calendari, però la nostra previsió és que el desembre del 2028 les obres estiguin enllestides i els Xiquets s’hi puguin traslladar», exposa Ramos. L’Ajuntament ja té activats els recursos econòmics necessaris per aquests treballs previs. De cara al 2027, es preveu la redacció del projecte definitiu, que serà el que marcarà la inversió final necessària. Si tot va com es vol, a inicis del 2028 es podrien adjudicar i començar les obres. «Volem solucionar la situació del local de forma definitiva. S’han donat molts tombs. El local a Sant Llorenç no era l’òptim i l’ICAC al final no ha sigut la millor opció. Tot s’ha allargat massa», expressa la consellera. Més enllà del calendari, s’ha acordat una comissió entre la colla i l’Ajuntament que es reunirà cada dos mesos per fer seguiment del projecte.
Satisfacció continguda
La Junta de la colla va informar-ne a l’Assemblea el passat divendres. «Estem satisfets, però sabem que arriba tard. Esperem que el calendari es compleixi. Amb tot, arribarem als deu anys sense local», explica Olivé. «La colla ho ha rebut amb estupefacció perquè s’ha tornat a la idea inicial», afegeix. Cal destacar que la colla va abandonar l’immoble al carrer de Santa Anna el 2018 per problemes estructurals i, des de llavors tenen un espai d’assaig al Pati del Pou de l’Ajuntament.
Canvi de junta
A banda, durant l’Assemblea de Xiquets, la Junta directiva i la Tècnica van presentar la seva dimissió i es va fer la pertinent convocatòria d’eleccions. En aquest sentit, en el torn de paraula, Roger Budesca i Melcior Bustos ja van anunciar que encapçalen una candidatura, com a Cap de Colla i President, respectivament, els quals ja han rebut el suport de la junta sortint. Oriol Olivé a la presidència i Roger Peiró, com a cap de colla, tanquen la seva etapa a la direcció de Xiquets. El futur del local per la colla degana de la ciutat és més clar.