Els Pastorets de Tarragona renoven l’escenografia i modernitzen l’espectacle
Aquesta nova versió es podrà veure els dies 2 i 3 de gener al Teatre Tarragona
Els Pastorets de Tarragona tornen com cada Nadal per oferir una versió moderna, satírica i ambientada a la ciutat del clàssic català. Després de fer una nova adaptació del text l’any passat, la companyia La Golfa fa un pas més per actualitzar l’espectacle canviant completament l’escenografia. Alhora, consolida l’aposta per feminitzar alguns dels personatges principals, Llúcia (abans Lluquet) i Satanàs. En aquest sentit, la nova versió es podrà veure els dies 2 i 3 de gener al Teatre Tarragona.
La nova escenografia, obra de Josep Pijuan, Piju, està pensada per formar part del somni de Llúcia i Rovelló. Seran els mateixos intèrprets els encarregats de manipular-la, i per tant estarà completament integrada dins l’espectacle. Per una banda, mostra els skylines dels barris de la ciutat que apareixen a la funció, el Serrallo i la Part Alta, i també ens porta sota el clavegueram, o Infern, on fan vida Satanàs, Llucifer i les Fúries.
Tot i les modernitzacions, Els Pastorets de Tarragona no perden la seva essència: ser un espectacle familiar que busca fer riure els infants, però també els adults. No hi faltaran la ironia i l’enginy per recordar, un any més, els fets més rellevants de l’actualitat tarragonina i mundial.