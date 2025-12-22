Diari Més

Crema un remolc frigorífic que transportava patates a l'AP-7 a Tarragona

L'incident s'ha produït a les 02.25 hores en sentit sud

Imatge de les flames afectant el camió a l'AP-7 Tarragona.

Imatge de les flames afectant el camió a l'AP-7 Tarragona.Bombers

Tres dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquesta matinada en l'incendi d'un camió a l'AP-7 a Tarragona. L''avís l'han rebut a les 02.25 hores i s'han desplaçat fins al quilòmetre 246,8, on s'ha produït l'incident en sentit sud. 

Segons explica bombers, ha cremat al 100% un remolc frigorífic que transportava patates. El conductor ha aconseguit desenganxar la tractora per evitar que el foc es propagués.

Un cop han extingit el remolc, han segellat la càrrega i el terra del camió amb escuma i han fet neteja de calçada. Cap persona ha resultat ferida.

