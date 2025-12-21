Tecnologia
La primera hackató de ciberseguretat de la URV posa a prova el talent digital d'una quarantena d'estudiants
La jornada tecnològica de 24 hores ha consistit en l'atac i defensa informàtica de servidors
Una desena d'equips d'estudiants de la URV, la majoria del grau d'informàtica, han posat a prova el talent digital a la primera hackató de ciberseguretat, centrada en la defensa i l'atac en línia. L'exercici ha consistit en robar les dades d'un servidor, blindar-lo i enviar atacs informàtics als contrincants.
«Els participants poden posar-se al rol de l'atacant i aprendre les seves tàctiques i alhora, defensar les dades. Els hem donat 24 hores per estar amb els ordinadors i la possibilitat d'un premi, no sé si hi ha millor pla per un cap de setmana», ha indicat el professor del departament d'Enginyeria Informàtica Jesús Manchón.
Segons Manchón, la iniciativa també desperta vocacions en ciberseguretat, un àmbit on creix la demanda d'experts.