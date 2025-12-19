Societat
Tarragona acollirà dilluns un 'macroexamen' teòric del permís de conduir amb 3.000 aspirants
El convocatòria extraordinària tindrà lloc al Campus Educatiu de la Laboral amb l’objectiu de descongestionar les llistes d’espera
Un total de 3.000 persones estan convocades dilluns vinent a fer l’examen teòric del carnet de conduir a Tarragona, en una jornada extraordinària que tindrà lloc al Campus Educatiu de la Laboral. La convocatòria multitudinària s’organitza amb l’objectiu de reduir les llargues llistes d’espera que arrossega la demarcació, una problemàtica que es repeteix arreu de Catalunya. De les proves previstes, 2.100 correspondran a la seu de Tarragona, mentre que les 900 restants seran per a la seu de Reus.
El dispositiu tindrà una durada total de deu hores i s’ubicarà al menjador de les instal·lacions. Per tal de donar cabuda a tots els aspirants, la jornada es desenvoluparà en deu sessions diferents. Així, cada torn acollirà 300 alumnes, que quedaran dividits en deu sectors. Es tracta d’una mesura extraordinària pactada entre l’Associació d’Autoescoles de Tarragona i la Prefectura Provincial de Trànsit amb l’objectiu de reduir els temps d’espera, que actualment són de fins a tres mesos.
«El problema principal és la manca de logística. Tenim una capacitat limitada, amb aules que únicament acullen 25 ordinadors», explica Aaron Sabat, vocal de l’associació i director de l’autoescola Sabat. D’aquesta manera, els aspirants hauran d’examinar-se «a l’antiga», amb paper i bolígraf. «Hem buscat un lloc que pugui albergar el màxim nombre possible de persones i, tot i així, alguns alumnes han quedat fora», assenyala. Amb aquesta convocatòria, assegura, tenen l’esperança de «desbloquejar» la situació.
Índex baix d’aprovats
Cada vegada són menys les persones que aproven l’examen teòric a la primera. El passat mes d’octubre, el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va atribuir aquesta tendència a l’acumulació de persones a les llistes d’espera. «Molta gent estudia des de casa i ja no va a les autoescoles. A més, saben que, si suspenen, hauran de tornar a esperar per repetir la prova, i això els genera encara més nerviosisme», apunta Pep Calvet, professor de l’autoescola Balboa.
Els temps d’espera per a l’examen pràctic tampoc són gaire esperançadors. Actualment, la demarcació té més de 7.000 persones pendents d’accedir a una data. «Diguem que, d’aquests 3.000 aspirants, n’aproven 1.500. Què fem amb ells? Moltes escoles no tindrem la capacitat per acollir-los», diu. «El procés s’allarga i, al final, el preu també s’encareix. El temps va passant i, mentre els alumnes esperen, continuen fent pràctiques i deixant-se cada vegada més diners», afegeix el professor.
D’altra banda, recorda que l’examen teòric té un període de vigència de dos anys. Un cop s’esgota, cal tornar a superar la prova. «Al final s’haurà d’ampliar el termini, perquè molts corren el risc d’esgotar-lo», afirma. «Només podrem presentar cinc alumnes durant el mes de gener, quan en tenim molts altres que fa temps que ho demanen. És un merder; al final, això acabarà amb una vaga», opina.
Els alumnes, indignats
Com és d’esperar, la situació tampoc il·lusiona els alumnes. «Estan indignats, i és normal. Al final, aquesta frustració la paguen amb les autoescoles, tot i que en molts casos saben que no en tenim la culpa», explica Sabat. «És constant i esgotador, sobretot per a les persones que atenen el públic. Es fan un fart de gestionar queixes i donar explicacions. Hi ha gent que ho entén, però n’hi ha que no ho vol entendre», conclou.
Per què falten examinadors a Tarragona?
L’anunci es va fer en resposta a una pregunta d’ERC sobre la gestió de la Direcció General de Trànsit (DGT). No obstant això, indica Sabaté, a Tarragona aquests funcionaris encara no han arribat. «Hi ha més places que interins i, per tant, han pogut triar prefectura. Cap ha escollit venir aquí, i tampoc els podem obligar», explica.
La situació és similar a la resta de Catalunya. «Té un dels costos de vida més elevats de l’Estat, i això fa que es decantin per altres comunitats autònomes, ja que els surt més a compte», assenyala. La manca de relleu generacional tampoc ajuda la situació. «No és una professió especialment popular ni vocacional. La majoria són antics professors, però gairebé ningú sap com s’hi pot accedir», apunta. Per poder optar a ser examinador cal tenir més de 23 anys, el títol de batxillerat o un equivalent, i el permís de conduir de la classe B amb almenys tres anys d’antiguitat, així com els permisos A2 i C o D.