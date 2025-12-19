Pla de Barris
Rubén Viñuales: «La Llei de Barris serà el motor del canvi per la Part Baixa»
L’alcalde destaca que el projecte posarà les persones al centre i irradiarà beneficis a tota la ciutat
L’Ajuntament de Tarragona celebra que la Part Baixa hagi estat incorporada al Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat de Catalunya, una decisió que permetrà iniciar una transformació integral del barri. Segons l’alcalde, Rubén Viñuales, «aquesta inclusió és el reconeixement a una feina rigorosa i compartida, i ens permetrà accelerar un projecte ambiciós que posa les persones al centre, preserva l’essència de la Part Baixa i projecta els beneficis a tota Tarragona».
Viñuales ha afegit que «la Part Baixa entra a la Llei de Barris perquè Tarragona ha presentat un projecte sòlid, realista i amb ànima» i ha agraït al Govern de la Generalitat «l’escolta i la confiança en un projecte amb visió de futur, que preservarà l’essència del barri mentre el preparem per als propers 20 anys». L’alcalde també ha remarcat que l’Ajuntament assumirà amb corresponsabilitat el desplegament del Pla, cofinançant-lo al 50%.
Un projecte de ciutat, més enllà de les obres
L’alcalde de Tarragona ha subratllat que «el Pla de Barris no és només un llistat de grans obres, sinó un projecte integral que combina transformacions urbanes, accions socials i una aposta clara per la sostenibilitat i la cohesió». En aquest sentit, ha recordat que les accions sociocomunitàries tindran un paper central, amb programes pensats per teixir xarxes veïnals, reduir desigualtats i reforçar la convivència.
El projecte presentat per l’Ajuntament de Tarragona preveu un total de 34 actuacions amb una inversió global de 25 milions d’euros en cinc anys (2026-2030), finançats a parts iguals entre la Generalitat i el consistori.
Tres grans eixos d’actuació
El Pla de Barris de la Part Baixa s’articula al voltant de tres grans eixos. El primer inclou les transformacions físiques i urbanes, amb actuacions en l’espai públic, l’habitatge, l’eficiència energètica i hídrica, així com el reconeixement del patrimoni.
El segon eix se centra en la transició ecològica i la resiliència urbana, amb projectes vinculats a l’emergència climàtica, la infraestructura verda, la millora de la gestió de l’aigua i l’economia circular.
El tercer eix està dedicat a les accions sociocomunitàries, amb iniciatives orientades a la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, la salut, l’educació, l’ocupació i la seguretat al barri.
Una transformació que irradia a tota la ciutat
L’alcalde Viñuales ha volgut remarcar que «aquest no és només un pla per a la Part Baixa, sinó un pla que irradiarà a tota la ciutat» i ha afegit que «volem que la gent de la Part Alta, del centre i les persones que ens visiten tinguin motius per passejar, viure i gaudir de la Part Baixa».