Economia
El Port busca operador per la terminal del Moll d'Andalusia per un màxim de 50 anys
La concessió ocuparà una superfície mínima de 22,6 hectàrees
L’Autoritat Portuària de Tarragona treu a licitació la concessió per a la terminal multipropòsit del Moll d’Andalusia. El Consell d’Administració de l’APT ha aprovat el plec de condicions, que es faran públiques al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) en els pròxims dies.
La concessió ocuparà una superfície mínima de 22,6 hectàrees i el termini màxim que podrà tenir és de 50 anys, segons el projecte presentat i la superfície ocupada. La terminal estarà enfocada al moviment de contenidors i càrrega general no conteneritzada, així com altres tipus de mercaderies que no siguin líquids ni sòlids a lloure.
La concessió estableix un volum de tràfic mínim de 125.000 TEU equivalents anuals a partir de 2031 i una inversió privada mínima de 20 milions d’euros. Amb aquesta licitació, Port Tarragona activa la primera de les palanques per transformar el seu model operatiu, atraient tràfics d’alt valor afegit que el refermin com un node logístic de referència a la Mediterrània i a Europa.
Característiques de la concessió
La licitació per a la construcció i explotació d’una terminal de mercaderies polivalent oberta a l’ús general, annexa al Moll d’Andalusia, ofereix una superfície mínima de 226.109 m² de domini portuari terrestre, ampliable fins als 452.218 m², en funció del projecte presentat.
El títol concessional tindrà una durada mínima de 20 anys, ampliable fins a 50 anys. La inversió privada mínima prevista és de 20 milions d’euros, destinada a adequar l’espai per a operatives de càrrega i descàrrega de contenidors i càrrega general no conteneritzada.