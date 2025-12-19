SUCCESSOS
L’Audiència de Tarragona absol els tres acusats del cas del Parc Central per manca de proves
El tribunal considera que no hi ha prou elements per condemnar l’exregidor Àngel Fernández i els altres dos acusats
L’Audiència de Tarragona ha absolt l’exregidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Tarragona, Àngel Fernández, així com Juan Carretero, empleat de l’empresa Típel, i José Miguel Yubero, treballador del grup Eroski, que estaven acusats de tràfic d’influències i prevaricació administrativa en el marc del cas del Parc Central. El tribunal conclou que no existeix «prou prova de càrrec» per enervar la presumpció d’innocència dels tres processats.
La sentència, dictada per la secció quarta de l’Audiència de Tarragona, s’ha fet pública més d’un any després que el judici quedés vist per sentència. Els magistrats consideren que el material probatori aportat durant la vista oral no permet acreditar els delictes que s’imputaven als acusats, motiu pel qual han resolt absoldre’ls.
El procediment judicial ha estat marcat per una llarga dilació en el temps, ja que els fets investigats es remunten a fa més de trenta anys. Dels vuit investigats inicialment, només tres van acabar asseguts al banc dels acusats, després que diversos processats quedessin exclosos del procediment o haguessin mort abans de la celebració del judici. Durant el procés, la Fiscalia va acabar retirant les peticions de multes milionàries que havia formulat inicialment.
Durant el judici, celebrat a finals de l’estiu passat, Àngel Fernández va negar haver tingut cap interès personal en la tramitació del centre comercial del Parc Central i va defensar que el conveni urbanístic subscrit amb Erosmer València va permetre dur a terme actuacions d’interès general, com la construcció dels dos ponts d’entrada a la ciutat i la reurbanització de l’entorn.
Per la seva banda, Carretero i Yubero també van rebutjar qualsevol vinculació amb els contractes d’intermediació investigats, per un valor superior als 200 milions de pessetes.