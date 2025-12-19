HABITATGE
Els joves tindran 49 pisos de lloguer assequible al PP10 de Tarragona
El consistori ja té les bases per adjudicar els 192 pisos a Les Oliveres. Els majors de 65 anys disposaran de 37 habitatges
El consell d’administració del Servei Municipal de l’Habitatge va presentar aquesta setmana les bases per a l’adjudicació dels 192 habitatges de lloguer assequible de Les Oliveres al PP10. Les bases inclouen les reserves per contingents especials, d’aquesta manera es reserven 8 habitatges per persones amb mobilitat reduïda, 49 habitatges per a joves fins a 35 anys, 37 habitatges per a persones majors de 65 anys i 12 habitatges per a persones amb discapacitat.
Malgrat que encara les ha d’aprovar la Generalitat, aquestes bases ja dibuixen com serà el repartiment d’aquests habitatges i els requisits per a accedir-hi. Entre altres, caldrà estar inscrit al registre de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya, ser major d’edat, acreditar una residència a Tarragona per un període mínim de dos anys de forma continuada, tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o acreditar el permís de residència vigent.
També cal acreditar que les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència no disposen de cap habitatge en propietat, o estar incapacitat per obligar-se contractualment, entre d’altres casuístiques. Les bases també inclouen la documentació necessària per acreditar el compliment dels requisits generals.
El document també fixa el nivell d’esforç econòmic que com a màxim pot fer la unitat de convivència per fer front al lloguer que no pot ser superior al 30% dels ingressos actuals percebuts. En aquest sentit, els ingressos anuals de la unitat de convivència, corresponents al darrer exercici fiscal disponible, han de ser superiors a 1,5 vegades l’IRSC i no superar en 4 vegades l’IRSC.
Tancat el litigi per l’EOI
Per altra banda, el conseller i president d’SMHAUSA, Nacho García, va explicar en el consell d’administració que l’empresa «ja ha rebut per part de la Generalitat de Catalunya els 5,98 milions d’euros de l’acord per la cancel·lació dels drets de superfície de l’Escola Oficial d’Idiomes».
Amb aquest ingrés i la propera escriptura de la cancel·lació, el proper 7 de gener, es tanca així el litigi entre l’Ajuntament i la Generalitat, derivat de les diferències en el càlcul de la cancel·lació, que havien derivat en querelles judicials entre les dues institucions. Amb l’acord, les dues administracions posen fi a aquests processos judicials i garanteixen una solució estable i definitiva.
L’objectiu de l’equip de govern és destinar aquest import a la construcció i rehabilitació d’habitatge social, després de les negociacions de pressupostos amb el grup municipal d’En Comú Podem. Tot i això, caldrà esperar per conèixer quants habitatges es podran construir i a quines zones de la ciutat.