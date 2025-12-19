Pla de Barris
Confirmat: Inversió milionària a Tarragona per transformar la Part Baixa
El Pla de Barris impulsarà una transformació integral del barri amb actuacions urbanístiques, socials i ambientals
Ja és una realitat. Tarragona ha sigut escollit com un dels 20 municipis beneficiaris del Pla de Barris en rebre inversions milionàries, que transformaran la Part Baixa de la ciutat
Tal com va comunicar l'alcalde Rubén Viñuales a l'octubre, aquesta proposta suposava uns reptes que havien de servir per fer un creixement com a ciutat. En aquest sentit, el projecte inclou actuacions dividides en tres eixos
El primer inclou les transformacions físiques, ja sigui en l’àmbit de l’urbanisme, l’habitatge i l’eficiència energètica i hídrica. El segon eix està dedicat a accions de transició ecològica, en actuacions d’emergència climàtica, infraestructura verda urbana, serveis ambientals i economia circular i finalment, l’últim eix que inclou les accions sociocomunitàries, com aquelles relacionades amb la reducció de les desigualtats socials, l’equitat de gènere, salut i educació i economia i ocupació.
En total, es presenten 34 actuacions amb un cost total de 25 MEUR en cinc anys (2026-30), la meitat dels quals els aportarà la Generalitat i l’altra, l’Ajuntament.
Grans transformacions
El Pla de Barris inclou diferents transformacions de la Part Baixa, entre elles la Urbanització de l’eix comercial Prim-Apodaca, amb un pressupost de 3,1 M€. També destaca la urbanització de l’entorn del Teatre Romà – carrers Caputxins i Sant Magí- que contribuirà a posar en valor les restes arqueològiques i que té un pressupost de més d’1,3 M €.
Un altre espai que es transformarà en el marc del Pla de Barris és la Plaça del Palau de Congressos, amb una intervenció que suposarà la rehabilitació integral de la coberta, i una millora dels accessos. També està prevista la millora de l’entorn de l’estació de trens, amb un pressupost d'1,2M€, que inclou la instal·lació d’un ascensor que connectarà Pompeu Fabra amb Pons d’Icart.
Posada al dia del parc d’habitatge
El pla incorpora diferents línies per tal de contribuir a la millora del parc d’habitatge del barri que està envellit. Per això s’activaran diferents línies de subvencions. La primera dedicada a incentivar la millora de cuines i banys, una altra per implementar mesures d’eficiència energètica a les façanes, una altra per adquirir electrodomèstics classe A, i finalment un pla d’ajuts per la instal·lació d’ascensors i eliminació de barreres arquitectòniques.
Aposta per l’accessibilitat
A més de les subvencions per habitatges i la instal·lació de l’ascensor a l’entorn de l’estació de trens, també s’han previst la instal·lació d’un ascensor als jardins del carrer Vapor per tal de superar el fort desnivell entre la Part Baixa i el centre de la ciutat.
Una Part Baixa més verda i resilient
La proposta pel Pla de Barris inclou la part de les obres del nou col·lector de pluvials de la Part Baixa, que es troba dins de l’àmbit. Aquesta infraestructura ambiciosa contribuirà a millorar les inundacions que afecten el barri durant els episodis de pluges. En aquest sentit, també s’incorpora el projecte de la connexió del sobreeixidor de la Plaça dels Carros.
Un barri més resilient, també passa per ampliar espais verds. En aquest sentit, es projecta un nou pulmó verd a Zamenhoff. La intervenció tindrà un cost de més de 2 milions d’euros.
Equipaments que fan barri i més seguretat
El Pla de Barris inclou la creació del Centre Cívic de la Part Baixa a l’Antic Hotel d’Entitats. Amb la reforma de la plaça del Palau de Congressos, i la instal·lació de l’ascensor que connectarà el carrer Pompeu Fabra amb la plaça, es disposarà d’un centre cívic ben connectat. També s’inclou la segona fase de la rehabilitació de l’equipament de Santiyán, que esdevindrà l’epicentre de les accions sociocomunitàries del Pla de Barris.
Adiccionalment s’ha previst una partida de 350.000 euros per ampliar i millorar el sistema de videovigilància al barri.
Accions sociocomunitàries per teixir el barri
La proposta de l’Ajuntament té un fort component sociocomunitari. Entre les diferents accions plantejades, destaca la creació de l’espai Cornèlia dedicat a les dones, que vol esdevenir un punt de trobada per totes les dones de la ciutat. Es tracta d'un espai d’assessorament, però que també pot acollir conferències o formacions.
També s’ha planificat un programa per combatre la soledat no volguda des d’un enfoc 360 graus. El projecte té com a finalitat prevenir i reduir les situacions de soledat no volguda i aïllament social, posant les persones al centre i generant espais de suport i comunitat.