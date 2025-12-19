SOCIETAT
La CET i la Mare Terra Fundació tanquen el 2025 amb el dinar de germanor de Nadal
S’ha reconegut la tasca de 'Diari Més' i altres mitjans i entitats amb la conscienciació mediambiental
La Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) i la Mare Terra Fundació Mediterrània van celebrar ahir el seu tradicional dinar de Nadal a l’Hotel Tarraco Park. Una vuitantena de persones va assistir a aquest àpat de germanor, que s’ha consolidat com un esdeveniment emblemàtic per al teixit associatiu de Tarragona.
Com és habitual en aquesta trobada anual, hi van participar presidents d’associacions veïnals de diversos barris com Campclar, Torreforta, la Granja i Riu Clar; així com de clubs esportius del territori com el Nàstic de Tarragona, el CD La Floresta o l’AD Torreforta. També hi eren presents la consellera de Relacions Ciutadanes de l’Ajuntament de Tarragona, Sonia Orts; el president del Port, Santi Castellà; i el secretari general de la UGT a la demarcació tarragonina, Joan Llort.
Els reconeixements
Aquest dinar de Nadal també va servir per reconèixer la tasca del Centre Cultural Alma Flamenca, pels seus 32 anys de feina sense ànim de lucre. També es va destacar la col·laboració de l’AD Torreforta i el Nàstic Genuine en la jornada de conscienciació i sensibilització de les platges que organitza Mare Terra cada any a la platja Llarga.
Igualment, es va distingir la feina de Diari Més, TAC12, Tarragona Ràdio i Ràdio Ciutat de Tarragona per «la seva col·laboració i suport als projectes solidaris i ecosolidaris del CET i Mare Terra amb l’objectiu d’aconseguir una societat més solidària i compromesa amb el canvi climàtic».
Tots van rebre un obsequi per part del president de la Coordinadora d’Entitats i Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, qui va aprofitar per exigir a la classe política un «compromís amb la societat». En aquest sentit, va exposar algunes problemàtiques que s’arrosseguen des de fa temps i que les administracions no solucionen, com és el cas de les barreres arquitectòniques. També denunciava el mal estat de molts habitatges socials com els de Campclar a Tarragona o de Sant Josep Obrer a Reus.
D’altra banda, Juárez va voler posar en valor la tasca incansable que fan associacions veïnals i destacava els esforços per part de la CET per donar-los veu: «Aquí estan tots els barris als que, de vegades, no se’ls dona visibilitat».