POLÍTICA
El ple de Tarragona rebutja una moció per demanar refer el projecte del camí de ronda de la Savinosa
Els partits PSC, PP i Junts han votat en contra
El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha rebutjat una moció defensada per ERC i En Comú Podem que demanava instar l'Estat i la Diputació de Tarragona a refer el projecte del camí de ronda de la Savinosa. El text de la moció, que també rebia el suport de la plataforma SOS Costa Daurada i de diferents entitats ecologistes, assegurava que el projecte és «contraproduent» perquè malmet un entorn paisatgístic fràgil i sobredimensionat perquè preveu un passeig de fins a cinc metres d'amplada en una zona rocosa. La moció ha rebut el suport d'ERC, ECP, Vox i un regidor no adscrit; mentre que PSC, PP i Junts hi han votat en contra i un no adscrit s'ha abstingut.
La portaveu del govern municipal, Sandra Ramos, ha defensat que la iniciativa «no és una carretera al mig del Morrot de la Savinosa» i que «no danya cap espècie protegida», i ha remarcat que els informes ambientals avalen el projecte, que l'acabarà executant el Ministeri de Transició Ecològica. Des d'ERC, Xavier Puig, s'ha mostrat partidari a arranjar el camí de ronda, però no d'aquesta manera. Amb tot, Puig ha rebut crítiques tant del PSC com d'ECP, pel fet que des de fa unes setmanes també és diputat a la Diputació de Tarragona, formant part del govern de republicans i socialistes que, precisament, han impulsat les obres del camí de ronda.
En el ple també s'ha rebutjat una moció del PP que reclamava acabar amb la prova pilot de peatonalització del tram final de la Rambla Nova. En la sessió hi han assistit també un grup de veïns d'aquesta via que donaven suport al text dels populars i que es queixen perquè consideren que el consistori no els ha tingut en compte a l'hora de redefinir els usos de l'espai. Tan sols PP i Vox han donat suport a la moció. PSC, Junts i els tres no adscrits hi han votat en contra mentre que ERC i ECP s'han abstingut. En canvi, ha prosperat gairebé per unanimitat una moció d'ERC per a la creació d'un consultori mèdic al barri de la Móra.
A l'inici de la jornada, i en sessió extraordinària, Óscar García ha assumit el càrrec de conseller del PP, després de la renúncia fa unes setmanes d'Elisa Vedrina. El nou conseller ha promès el seu càrrec i s'ha mostrat emocionat per prendre aquesta nova responsabilitat. «Treballaré amb un immens sentiment de responsabilitat, respecte per aquest ajuntament i un profund amor per la ciutat que m'ha vist néixer i créixer», ha dit en el seu discurs. García és enginyer en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya. Des de l'any 2008, ha exercit funcions de responsabilitat a la unitat de tecnologia marina del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelona.