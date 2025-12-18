Llibres
De l'himne maternal a la narrativa radical
Òscar Palazón guanya el Premi Mallorca de Narrativa amb la novel·la 'Stabat Mater. Un vent diví', escrita en una sola frase
«Stabat Mater és una cançó medieval que relata els moments en què la Mare de Déu estava al peu de la creu després que crucifiquessin a Jesucrist. Ha tingut diverses versions al llarg de la història. Les més conegudes potser són les de Pergolesi i Vivaldi», explica l’Òscar Palazón.
Aquest himne religiós també dona nom al seu darrer llibre, Stabat Mater. Un vent diví. La novel·la, com bé avança el títol, explora la maternitat i els seus límits. «Fins a on arribaria una mare per a protegir i defensar el seu fill?», aquesta és la pregunta que es plantejava l’autor a l’hora de donar forma a l’obra.
La seva forma, per dir-ho així, és potser un dels trets més característics del projecte, ja que està compost per una sola frase, una única oració que aconsegueix omplir 180 pàgines. «Es tracta d’un monòleg interior. Quan nosaltres pensem o recordem no organitzem les idees en paràgrafs, ni en frases. No posem punts i seguit. Això és el que he volgut reproduir al llibre, la manera de funcionar del nostre cervell», apunta.
Palazón va néixer a Lleida, però resideix a Tarragona. És llicenciat en Filologia Anglogermànica i es dedica a l’ensenyament, perquè com bé apunta, «viure de la literatura és gairebé impossible». No és la primera vegada que l’autor juga a trencar les convencions literàries.
De fet, aquest 2025 va publicar Quiquiriquic (Onada), un poemari monovocàlic protagonitzat per la lletra i. «No crec gaire en les fronteres artístiques», diu. «Sembla que l’experimentació està ben acceptada en l’àmbit musical i la poesia, però encara no està ben vista en el món de la narrativa», observa. «Crec que ja és hora de fugir de la tradició i apostar per propostes més arriscades», afegeix.
El procés d’escriptura, indica, va arrencar durant el setembre de l’any passat i va finalitzar a finals d’aquest mes d’agost. Igual que la mateixa obra, el treball va ser continu. Onze mesos sense punts, només comes i breus suspensions. «Com la majoria de vegades, la novel·la va començar amb un ‘Què passaria si...?’. A partir d’allà va ser un procés de feina diària. La constància és molt important quan escrius», opina.
Poc després d’enllestir el llibre, l’autor va decidir provar sort i presentar-lo al Premi Mallorca de Narrativa. «La convocatòria tancava l’1 de setembre. Va ser posar aquest punt final, revisar-ho tot i enviar-ho. Era la primera vegada que el presentava i sembla que va agradar», recorda.
Així és, Stabat Mater. Un vent diví va ser un dels projectes reconeguts el passat cap de setmana a Binissalem, i Palazón va ser guardonat amb 25.000 euros. «Rebre un premi sempre et dona una alegria. El fet que algú que no et coneix de res valori la teva feina és una injecció d’autoestima molt gran. A més, en aquest cas el premi econòmic també és generós. El més alt que he vist en 30 anys», riu. A més, la novel·la es publicarà pels volts de Sant Jordi.