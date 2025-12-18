Municipal
L'Ajuntament de Tarragona treu a licitació la direcció de Tarraco Viva
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys
El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona ha iniciat el procediment de licitació per a la contractació del servei de direcció artística del festival Tarraco Viva. El contracte inclou els serveis de concepció, programació i coordinació de la producció d’un dels principals esdeveniments culturals de la ciutat.
El contracte tindrà una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat de dues pròrrogues anuals addicionals. El procediment de contractació serà obert ordinari, amb diversos criteris d’adjudicació, i s’ha declarat la urgència en la tramitació de l’expedient d’acord amb els informes tècnics corresponents.
El valor estimat del contracte, tenint en compte la durada total, les possibles pròrrogues i les modificacions previstes, ascendeix a 200.092,32 euros (IVA no inclòs). La despesa prevista per als dos primers anys és de 121.055,86 euros IVA inclòs, distribuïts entre els exercicis 2026 i 2027.
El conseller de Patrimoni, Nacho García Latorre, ha destacat que «Tarraco Viva és un projecte cultural estratègic per a la ciutat, amb una trajectòria consolidada i un reconeixement que va més enllà del nostre territori. Amb aquesta licitació volem garantir una direcció artística de qualitat, capaç de continuar innovant i reforçant el rigor històric i el caràcter divulgatiu del festival».
En aquest sentit, García Latorre ha remarcat que «l’objectiu principal és que Tarraco Viva continuï sent un festival de prestigi, com ho ha estat fins ara sota la direcció de Magí Seritjol, que ha fet una tasca ingent. A partir d’ara, amb aquesta nova etapa que iniciarà el festival de referència en el món antic busquem mantenir els estàndards d’excel·lència que l’han convertit en un referent en la divulgació del món antic, tant a nivell nacional com internacional».
Les persones o entitats interessades disposaran d’un termini mínim de 15 dies naturals per presentar les seves propostes.