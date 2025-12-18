SOCIETAT
L’Ajuntament invertirà l’any vinent 700.000 euros per millorar vuit camps de futbol municipals
«Entenem la demanda per convertir-los en equipaments de qualitat», diu Mario Soler
L’Ajuntament de Tarragona invertirà 700.000 euros l’any vinent per millorar vuit camps de futbol de la ciutat. Concretament,Les actuacions aniran destinades a la millora dels camps de Torreforta, La Granja, La Floresta, Bonavista, Icomar Campclar, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador. Les actuacions de millora, manteniment i adequació que es duran a terme s’han determinat per l’auditoria que s’ha dut a terme a cadascun i per l’informe elaborat a partir de les reunions i visites tècniques realitzades conjuntament amb els responsables dels clubs. L’objectiu dels treballs als camps de futbol municipals serà millorar la seguretat, la funcionalitat i la qualitat de cada camp de futbol. «Som molt conscients de la situació en què es troben els camps de futbol i entenem perfectament la demanda per convertir-los en equipaments de qualitat», explica Mario Soler, conseller d’Esports de l’Ajuntament.
Un cop identificades i pressupostades totes les actuacions, l’any 2026 es licitarà la reforma dels camps de futbol. Mitjançant aquest projecte i després de dur a terme cada millora, l’Ajuntament també facilitarà que els clubs puguin dur a terme les tasques de manteniment i la prevenció d’actes incívics amb l’objectiu que els camps de futbol municipals es mantinguin en les condicions de qualitat i seguretat. «La millora de les instal·lacions esportives municipals és una de les principals prioritats de l’Ajuntament de Tarragona, ja que és clau per continuar fomentant l’activitat física entre tota la ciutadania garantint que tothom pugui practicar esports en equipaments de qualitat», afegeix el conseller.
Pendents de subvenció
El conjunt d’actuacions als camps de futbol municipals també s’ha incorporat a les Subvencions per finançar les actuacions del pla de xoc per a la millora de la xarxa bàsica d’instal·lacions esportives públiques per al període 2025-2029 impulsades per la Conselleria d’Esports de la Generalitat de Catalunya. L’administració autonòmica encara ha de fer públic si aquests treballs a Tarragona entraran a les subvencions o no, com amb la resta de municipis del país.
Llarga reivindicació
«La reforma dels camps va ser una de les primeres actuacions que va posar en marxa aquest govern municipal per donar resposta a aquesta reivindicació. El juliol de 2024 van començar les actuacions amb la renovació de la gespa artificial dels 8 camps, uns treballs que vam comptar amb un pressupost d’1,5 milions d’euros», recorda Soler. Una renovació que feia temps que es reclamava, com ara les millores en la seguretat i qualitat dels camps.
«Ara, no ens aturem, continuem reformant aquests equipaments i per això comptem amb una partida de prop de 700.000 euros. Un cop analitzades les auditories i havent parlat amb els clubs per conèixer exactament on s’ha d’actuar, es posarà en marxa el procés per iniciar els treballs. Centenars de famílies, tant de la ciutat com de fora, fan ús dels camps de futbol municipals cada setmana. Treballem per tal que tinguin unes instal·lacions segures, modernes i de qualitat», conclou el conseller.
Així tot, el consistori millorarà les instal·lacions esportives de futbol en un moment on la ciutat cada cop acull més competicions esportives.