ECONOMIA
La instal·lació de plaques solars a 4 edificis municipals de Tarragona generarà un estalvi anual d'uns 55.000 euros
Segons els càlculs de l’Ajuntament, es preveu invertir més de 600.000 euros en el projecte
Tarragona s’estalviarà uns 55.000 euros anuals gràcies a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a quatre equipaments municipals: la comissaria de la Guàrdia Urbana, la Llar d’Infants del Cèsar August, la Tabacalera (mòduls 1 i 2) i la piscina de Riu Clar. Aquest és el càlcul «orientatiu» fet pels tècnics de l’Ajuntament de Tarragona, que ara fa un any va treure a licitació la redacció dels estudis preliminars i els projectes executius per a la implementació de panells solars en aquests edificis.
El conseller de Medi Ambient, Guillermo Garcia de Castro, ha remarcat l’«aposta» del govern municipal per les energies renovables amb l’objectiu de lluitar contra el canvi climàtic. «Volem fer més sostenible l’administració local i reduir la nostra petjada de diòxid de carboni», assegura el cinquè tinent d’alcalde. En aquest sentit, l’edil assenyala que el consistori genera «grans despeses energètiques i emissions de CO2».
El passat mes de setembre, es va adjudicar la redacció del projecte executiu per a la comissaria de la Guàrdia Urbana a l’empresa Kinea Management SL per 2.226,60 euros (IVA inclòs), mentre que els de la Llar d’Infants del Cèsar August i la Piscina Riu Clar es van encarregar a la companyia Solartradex SL per un import total de 8.470 euros (IVA inclòs). «Hi continuen treballant», indica García de Castro, qui apunta que «només manca per adjudicar el projecte per a la Tabacalera, però serà imminent».
La previsió de l’executiu socialista és que, abans d’acabar el mandat, es comencin a implantar les plaques fotovoltaiques. Les quatre actuacions poden suposar una inversió total superior als 600.000 euros: «És ineludible que transformem els nostres sistemes elèctrics, però ho farem en la mesura que sigui possible». A més, la idea és continuar en el futur amb altres equipaments municipals. «Hem començat amb aquests quatre perquè tenen una gran despesa energètica», detalla el conseller de Medi Ambient.
L'Ajuntament preveu que es comencin a col·locar abans d'acabar el mandat
Projecte a Bonavista
L’Ajuntament té una altra instal·lació d’energia solar projectada al barri de Bonavista, a la zona del mercadet o l’aparcament. Fa un any, el consistori va adjudicar la redacció d’un l’estudi de viabilitat tècnica, jurídica i econòmica a Venersol Engineering SL per 9.014,50 euros (IVA inclòs). En aquest cas, la idea és que hi hagi una col·laboració públicoprivada amb una «concessió administrativa».
L’estudi ja es va enllestir fa uns mesos, però es va haver de modificar perquè «no contemplava l’emmagatzematge d’energia». García de Castro assenyala que és «un projecte a mitjà termini» i recorda que «no només es col·locaran quatre plaques, sinó que inclourà també espais de trobada per a Bonavista, Campclar i tota la ciutadania de Tarragona». Entre altres, es contempla fer-hi una pista esportiva. D’altra banda, l’objectiu és que aquesta instal·lació serveixi per alimentar altres equipaments municipals propers com l’Anella Mediterrània, les escoles, els centres cívics o les llars de gent gran.