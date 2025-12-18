SALUT
El Govern estudia com pot obrir la trombectomia a Tarragona 24/7: «El problema és la formació»
La consellera Olga Pané diu que falten professionals amb l’experiència suficient pel servei
El Govern de la Generalitat estudia com pot obrir el servei de trombectomia en l’atenció als ictus a Tarragona tots els dies de l’any i a totes hores. Això va explicar ahir Olga Pané, consellera de Salut, al Parlament de Catalunya. El grup parlamentari dels Comuns va interpel·lar Pané per la situació amb l’atenció als ictus a Tarragona, Lleida i Manresa, territoris on la trombectomia, la intervenció més efectiva per a pal·liar els efectes d’un ictus, no està disponible sempre. «Estem monitorant per veure en quin moment podem fer el salt a aquestes zones amb seguretat i estendre aquests tractaments», va dir la consellera.
Segons Pané, el principal escull pel Departament és la falta de professionals formats. «Hi ha zones on no hi ha professionals disponibles. Per a aquest tractament, es necessita formació en radiologia i haver fet uns cent casos acompanyat d’altres professionals. Com a molt, a tot Catalunya en fem uns 1.100 a l’any. Enviar professionals a algun territori sense tenir aquesta experiència pot complicar la casuística», va sentenciar la consellera. També va defensar que la manera d’actuar que està seguint el Departament de Salut és la que marca el Pla Director de l’Ictus. «És molt important l’equitat territorial, però és fonamental l’equitat de resultats», va dir Pané. Durant la seva intervenció, també va fer referència a l’actuació oberta per la síndica de greuges per aquesta problemàtica, avançada pel Diari Més. «Ens ha fet una pregunta. No és una investigació. Ens en fan moltes sobre diferents temes», va dir Pané.
Els Comuns veuen excuses
Les explicacions de la titular de Salut no van convèncer els Comuns. «Les seves explicacions sonen a què no val la pena, a què surt massa car. Per què és tan important a Girona tenir aquest servei i no a Lleida i Tarragona?», va preguntar David Cid, portaveu del grup parlamentari. «Hi ha d’haver-hi un pla de la Conselleria perquè aquests tractaments estiguin disponibles a Lleida, Tarragona i Manresa l’any vinent», va afegir Cid.
Bové, distingit pel COMT
El debat al Parlament sobre aquest problema a Tarragona arriba després que el Col·legi de Metges (COMT) distingís recentment Francesc Bové Armant, metge de família i antic director del CAP Tàrraco, que actualment no es troba en actiu arran d’un ictus greu que va patir el 2018 per la falta de trombectomia a Joan XXIII. El COMT va destacar el seu compromís persistent amb la sanitat pública i el seu paper com a veu activa en la reivindicació d’un sistema d’atenció a l’ictus equitatiu.