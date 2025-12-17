Societat
Starraco Infinity revolucionarà el Palau Firal i de Congressos
El nou saló de la ciència-ficció, que pren el relleu d’Starraco Unlimited, tindrà lloc els dies 21 i 22 de març
El nou saló de la ciència-ficció i la fantasia, Starraco Infinity, revolucionarà els pròxims 21 i 22 de març el Palau Firal i de Congressos. Es tracta d’un gir de 180 graus de l’antiga Starraco Unlimited, que liderarà l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, sota la direcció artística de l’Associació Starraco Unlimited.
El projecte omplirà d’activitats i continguts per a tots els públics els dos edificis. Un saló familiar, on grans i petits trobaran atractiu i diversió. Cosplayers caracteritzats com a personatges de sagues galàctiques i altres sèries i pel·lícules fantàstiques passejaran lliurement per les instal·lacions, fent-se fotos amb els assistents. A més, impressionants decorats faran de la visita al saló una experiència vivencial de gran ressò.
La presidenta de l’EMDET i consellera de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, va destacar ahir durant la presentació que «aquest esdeveniment serà de gran impacte per a l’economia de la ciutat» i va animar els ciutadans a assistir-hi, ja que «Starraco Infinity revoluciona el que s’ha fet fins ara a Tarragona en el món de la ciència-ficció i de la fantasia i crea un portal cap a una nova dimensió».
Entrades gratis per a menors de 8 anys
Les entrades tindran un cost de 14 euros per adults, 9 euros per l’entrada júnior i serà gratuït pels menors de 8 anys. Sobre això, Montse Adan va destacar que «pel que costa una tarda de cinema i crispetes podeu passar tot el dia amb infinitat d’activitats: exposicions, tallers per a la canalla, espai per a gamers i zona de jocs ARCADE, espectaculars cosplayers caracteritzats dels personatges de les diferents sagues, podreu participar en concursos, jocs i molt més.
S’espera que les entrades es posin a la venda aquest divendres a través de la plataforma inscripcions.tarragona.cat, coincidint amb la campanya nadalenca. Iván Carrasco, president de l’Associació Starraco Unlimited, serà l’encarregat de la direcció artística del saló i portarà continguts de gran valor per al públic més especialitzat. Hi haurà rèpliques de vehicles emblemàtics, la celebració del 60è aniversari de la mítica sèrie Star Trek amb una exposició i continguts d’Star Wars, Harry Potter i Stargate, entre altres.