Societat
Sobreviure a les festes de Nadal quan es viu un dol: què fer (i què no) segons els experts
Planificar, parlar-ne en família i permetre’s sentir són algunes de les claus que van donar a la Casa del Mar de Tarragona per viure les festes després d’una pèrdua
El primer Nadal després de perdre un ésser estimat pot convertir-se en un dels moments més difícils de l’any. Amb l’objectiu d’oferir eines per afrontar aquestes dates marcades per l’absència, la Casa del Mar de Tarragona va acollir una trobada de suport al dol impulsada pel programa d’Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades de la Fundació la Caixa.
Una de les principals recomanacions és planificar les festes amb antelació. Segons expliquen les professionals, fer una reunió familiar prèvia per compartir expectatives —què ve de gust fer, què no i com es sent cadascú— ajuda a reduir tensions i evita situacions doloroses improvisades. En aquest sentit, es destaca la importància de donar veu a tots els membres de la família, inclosos infants i gent gran, sovint apartats amb la voluntat de protegir-los.
Un altre dels trucs clau és adaptar o transformar les tradicions nadalenques. Algunes costums poden estar estretament lligades a la persona que ja no hi és, i replantejar-les —mantenint-ne algunes i deixant-ne d’altres— pot alleugerir el pes emocional. També es proposa crear nous rituals de record, que permetin homenatjar l’absència d’una manera més conscient i compartida.
Les psicòlogues insisteixen també en la necessitat de reservar moments de descans, ja que les festes solen venir carregades de compromisos socials i familiars. Disposar d’espais per parar i cuidar-se és essencial durant el procés de dol.
Finalment, un dels missatges més repetits és permetre’s sentir, sense jutjar-se. Estar trist, enfadat o nostàlgic és tan vàlid com tenir moments d’alegria o il·lusió. El dol no segueix normes fixes i conviure amb emocions contradictòries forma part del procés. Normalitzar-ho ajuda a viure el Nadal amb menys culpa i més respecte cap a un mateix.