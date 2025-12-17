Nadal
El Serrallo estrena pessebre a ritme de nadales sense filtre
Dissabte s’inaugurarà el nou Pessebre de Ca la Rosona amb el Cor de Nadales porques de Dames i Vells
Enguany, el tradicional pessebre de Ca la Rosona, situat als baixos d’una casa entre el carrer de Sant Pere i la plaça de Sant Magí del Serrallo, està d’estrena. Després d’uns anys sota la direcció artística de Joan Serramià, aquest Nadal l’escultor ha passat el testimoni al seu fill Pau, que amb els Pessebristes del Serrallo ha coordinat un nou pessebre, completament ambientat en el barri. «En Martí de la Guita ha confeccionat una cinquantena de figures noves, de tradició popular, que es presentaran en una escenografia que reprodueix diferents indrets del barri», explica el Pau. Entre elles, assegura, serà fàcil reconèixer-hi serrallencs i serrallenques.
La inauguració del nou pessebre de Ca la Rosona es farà aquest dissabte a les 18.30 h, en una festa que comptarà amb un petit berenar popular per a tots els assistents –coca i melindros per a la canalla i una copa de cava per als adults–, així com la també ja tradicional cantada de nadales Paszebra vivent. Cor de nadales porques, de Dames i Vells.
Aquest projecte, explica Oriol Grau, va néixer ara fa cinc anys d’una necessitat molt simple: «Teníem ganes de cantar i s’acostava Nadal». Grau també recorda que la proposta partia de la reinterpretació de nadales clàssiques, però amb camins ben clars: la sàtira, la crítica social i, sobretot, una irreverència gruixuda que contrasta frontalment amb l’esperit ensucrat, religiós i solemne del Nadal. Segons Grau, anar cap a la marranada «era el camí més fàcil i, alhora, el més efectiu per generar contrast». Tot i això, també apunta que, en aquests cinc anys, el projecte també ha evolucionat. Enguany, per exemple, estrenaran dues noves cançons: «una nadala descaradament cotxina i una altra de crítica social, sense ni una sola paraulota». L’objectiu, admet, ja no és només provocar: «Ho vam començar a fer com un divertiment, i ara ens estem trobant que fem una funció social, perquè gràcies a nosaltres la gent es reconcilia amb unes festes enganxoses, empalagoses i ensucrades, que de vegades es fan difícils de suportar».
Vestits de personatges del pessebre, actuant a peu de carrer i sense filtres generacionals, aconsegueixen que tothom pari l’orella: adults, canalla, avis… creients i descreguts. «Sí que hem vist que, de vegades, pares que venen amb nens, educadament se’n van quan senten les lletres, però bé, cadascú educa els fills com vol, no?». Això no obstant, Grau assenyala que la canalla ha estat també qui s’ha fet més còmplice del desvergonyiment de les nadales marranes: «El nostre gran hit, que és El 25 de desembre, pel cul, pel cul, pel cul, els encanta i sempre ens el demanen».
El calendari complet de la resta d’actuacions del Paszebra Vivent per a aquestes festes es pot consultar a les xarxes socials de Dames i Vells de Tarragona. Les representacions es faran a la ciutat, però també en municipis com Vila-seca, El Catllar, Els Pallaresos i Montferri. Totes les sessions són gratuïtes, però en acabar hi ha un passi de barretina per recollir la voluntat.
El Pessebre de Ca la Rosona, per la seva banda, es podrà visitar fins al 8 de gener, en horari de 10 a 22 h. També és gratuït, encara que els seus impulsors solen instal·lar una petita guardiola per rebre donacions. El pessebre ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Associació de Veïns del Serrallo.