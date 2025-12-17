Política
El PP per Tarragona reclama abaixar l’IVA dels aliments bàsics per alleujar la cistella de la compra
Els populars demanen reduir fins al 0% l’IVA de productes essencials com la llet, els ous o els frescos
El Partit Popular ha demanat una rebaixa temporal de l’IVA dels aliments bàsics per ajudar les famílies a fer front a l’encariment de la cistella de la compra. La diputada del PP per Tarragona, Elisa Vedrina, reclama reduir del 4 al 0% l’IVA de productes com els ous, la llet i els aliments frescos, així com rebaixar del 10 al 4% l’IVA de la carn, el peix i les conserves.
Vedrina ha explicat la proposta aquest dimecres davant del Mercat Municipal de Vila-seca, acompanyada pel portaveu del PP al municipi, José Martínez Raya. Segons ha assenyalat, els preus han augmentat de manera continuada en els darrers cinc anys, amb una pujada acumulada del 22,7% i de fins al 34,1% en el cas dels aliments i begudes no alcohòliques.
La diputada ha posat com a exemple l’increment de preus en productes de consum habitual, com els ous (+78,7%), l’oli de gira-sol (+65,3%), l’oli d’oliva (+54,1%), la llet (+53,9%) o l’arròs i les patates. Segons Vedrina, aquesta situació ha provocat que moltes famílies deixin de comprar aliments saludables per substituir-los per productes més econòmics i ultraprocessats.
En aquest context, ha recordat que el Grup Parlamentari Popular ha presentat fins a sis iniciatives al Congrés per mantenir o ampliar les rebaixes fiscals sobre els aliments bàsics i l’energia, tot i que, segons denuncia, el Govern no les ha aplicat. Per això, el PP ha registrat una nova proposició no de llei per instar l’Executiu a aplicar aquestes rebaixes de manera immediata.