Nadal
El Parc de Nadal convertirà el recinte firal de Tarragona en un món de màgia i diversió
Com a novetat, s’incorporen espectacles itinerants i hi haurà un espai dedicat al Tour de França 2026
L'Ajuntament de Tarragona posa en marxa a partir del proper 27 de desembre i fins al 4 de gener el Parc de Nadal dels Impossibles, un espai únic de trobada, creativitat i experiència col·lectiva al Recinte Firal i de Congressos de Tarragona. Enguany, la Cia. Passabarret seguirà al capdavant de la direcció artística i la producció.
La consellera de Turisme, Comerç i Promoció Econòmica, Montse Adan ha destacat que «l’objectiu principal és consolidar un model de Parc de Nadal modern, atractiu i amb identitat pròpia» i ha afegit «que mantingui la seva essència artística i lúdica però ampliï la seva oferta amb criteri i sensibilitat». Aquest any s’incorporen més espais dedicats a les manualitats i a la creativitat artística, atenent la demanda observada en l’edició anterior i també hi haurà propostes específiques per a cada franja: activitats de descoberta i joc simbòlic per als més petits (0 a 5 anys), això com espais especialment pensats per als infants de 9 a 12 anys, que sovint queden fora del focus i que enguany tindran propostes potents, participatives i plenes d’acció.
El nombre d’activitats es manté reduït, unes dotze, prioritzant la qualitat i la coherència general del Parc. Cada proposta està dissenyada per aportar una experiència significativa; moltes d’elles, per si soles, justifiquen plenament el valor de l’entrada.
Els espectacles també son el gran tret distintiu del Parc de Nadal. Catorze propostes molt ben escollides, amb una programació de quilòmetre zero i la igualtat de gènere i la diversitat de mirades com a punts forts. La graella presenta diferents ritmes i intensitats: els matins oferiran espectacles de petit format, més íntims i tranquils, ideals per a famílies amb infants petits; mentre que les tardes donaran pas a propostes més potents i dinàmiques, que ompliran el recinte d’energia, música i humor. Com a novetat, s’incorporen espectacles itinerants que circularan pels espais interiors i exteriors, creant moments inesperats i reforçant la interacció directa amb el públic.
Així mateix i donant la benvinguda al 20206, el parc comptarà amb un espai dedicat al Tour de França 2026 on es podrà conèixer la prova ciclista i els punts d’interès cultural i patrimonial del recorregut de la segona etapa que sortirà des de Tarragona el pròxim 5 de juliol. Sota el nom d’El petit gran Tour, Tarragona Esports ofereix aquesta activitat en la qual tant infants com adults poden pujar a unes bicicletes estàtiques i fer el recorregut simulat de l’etapa tarragonina.
El Parc de Nadal estarà operatiu del 27 de desembre al 4 de gener de les 11 a les 14h i de les 17 a les 20h. A excepció del 31 de desembre que només estarà obert de matí (11 a 14 h) i l'1 de gener només tarda (17 a 20h).
A partir d’avui ja es poden adquirir a inscripcions.tarragona.cat. Els preus oscil·len d’1€ per acompanyant, 3 o 4€ els infants i abonaments de 18€.