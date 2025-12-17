Cultura
“Nosaltres no tenim por, nosaltres som”: Mèdol exposa la memòria LGTBIQ+ catalana
L'exposició al Centre d’Arts Contemporànies recupera la història i les veus silenciades del col·lectiu LGTBIQ+
El Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona Mèdol inaugura aquest dijous 18 de desembre “Nosaltres no tenim por, nosaltres som”, un projecte que recupera i reivindica la memòria històrica del col·lectiu LGTBIQ+ a Catalunya. La mostra es podrà visitar fins a l’11 de gener de 2026.
Impulsat per El Catalejo, l’exposició es centra en el període del tardofranquisme i la transició democràtica (1960-1985), reconstruint un relat coral sobre la lluita pels drets i la visibilitat del col·lectiu. A partir de records i arxius personals, combinats amb documents institucionals, l’exposició crea un diàleg entre memòria individual i col·lectiva, activant també un espai de participació intergeneracional.
Doble acció a Mèdol
En paral·lel, el centre presenta l’acció artística Memòria Química, a cura de Quim Packard, que investiga la relació entre territori i processos industrials i químics de Tarragona, en una proposta que incorpora escenografia expandida i participació dels estudiants de l’Escola d’Art.