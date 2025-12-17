Municipal
Modifiquen el pla d’obres de Parcel·les Iborra per evitar les molèsties a l’Escola l’Arrabassada
Ajuntament i constructura han acordat no treballar al costat del centre mentre hi hagi classes
Les queixes de les famílies de l’Escola l’Arrabassada per l’inici de les obres de Parcel·les Iborra han acabat fent efecte. Ahir, l’Ajuntament de Tarragona i l’empresa encarregada d’executar els treballs van acordar modificar el pla de treball inicial per evitar molèsties als alumnes i el professorat del centre educatiu.
El principal canvi és que la construcció del vial que connectarà l’entorn de l’Ermita de la Salut amb el carrer Mercè Rodoreda just al costat de l’escola es farà fora d’horari lectiu. La idea és que el gruix de les obres s’executi durant els mesos d’estiu, quan hi ha vacances escolars. No obstant això, ja s’aprofitaran les festes de Nadal per realitzar treballs previs a la zona on està previst rebaixar set metres de roca calcària.
Quan es reprenguin les classes el 8 de gener, la creació del nou camí quedarà en stand by. Això sí, les obres de Parcel·les Iborra no quedaran paralitzades, ja que les màquines començaran a operar en una altra part del barri, allunyada del centre. El passat 5 de desembre, el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, va assegurar que era necessari fer primer el vial per executar correctament la resta del projecte; però, ara, s’ha trobat «una solució tècnica» que permet fer-ho així. Ho assegurava ahir el mateix edil, que va mantenir una reunió al matí amb els tècnics municipals i l’empresa adjudicatària per treballar la nova proposta.
«La constructora ha acceptat i, abans que acabi la setmana, ens presentarà un nou pla d’obres», indicava. El tercer tinent d’alcalde assegurava que els canvis no afectaran els terminis de l’obra global, que duraran deu mesos, ni suposaran cap sobrecost. Cal recordar que els veïns assumeixen pràcticament la totalitat de la inversió global, que és de 3,9 milions d’euros.
«La sensibilitat de l’Ajuntament cap a les famílies i, especialment, els nens i nenes de l’Arrabassada hi era des del començament», assegurava García Latorre, qui explicava que les obres es van licitar amb la intenció d’iniciar-les al juny, però el gran nombre d’ofertes rebudes va fer endarrerir el procés. En aquest sentit, recordava que l’Ajuntament va pactar un canvi de maquinària per reduir el soroll i l’afectació sobre els infants. Finalment, no serà necessari, ja que els treballs es faran quan no hi hagi classes.
Tant les famílies del centre com els veïns veuen amb bons ulls els canvis proposats
Satisfacció generalitzada
«Estem satisfets i agraïts», reconeix Sergi Albarrán, president de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’Arrabassada, que dilluns es va reunir amb el consistori i la direcció de l’escola. «Ha costat, però han entès que era una gran problemàtica per a la comunitat educativa», apunta. El president de l’Associació Administrativa de Cooperació Ermita de la Salut, Enric Casasayas, també veu amb bons ulls el nou pla de treball: «Estem contents que hagin trobat una solució i no hàgim de pagar cap sobrecost ni acceptar retards».
«Només ens preocupa que, a l’estiu, no hi hagi temps a acabar les obres del vial», indica el veí de Parcel·les Iborra. També ha celebrat els canvis adoptats per l’Ajuntament i la constructora el portaveu d’ECP, Jordi Collado. «Aquests dies han estat una demostració de què vol dir defensar, de debò, el dret a l’educació i al benestar dels infants», diu l’edil, qui felicita les famílies per «guanyar una batalla molt important» i també els veïns perquè les obres d’urbanització continuaran endavant.