Economia
L'AEQT reclama enllestir amb el Govern el pla específic per la millora de la competitivitat del polígon petroquímic
L'entitat que engloba la indústria química tarragonina creu que el 2026 el sector continuarà amb una mala dinàmica
L'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) vol enllestir en els propers mesos, juntament amb el Govern, el pla específic per a la millora de la competitivitat del polígon petroquímic tarragoní. En l'acte de balanç de l'any, el president de l'entitat, Javier Sancho, ha remarcat la «urgència» que tenen les empreses per consensuar amb l'administració el document que ha de permetre augmentar la competitivitat del sector. Unes dificultats marcades per l'alt cost de l'energia, de les compensacions pels drets d'emissions de CO2 i per la importació de matèries primeres procedents d'altres punts del planeta. De fet, Sancho ha avançat que preveuen que el 2026 segueixin amb la mala dinàmica dels últims anys.
El president de l'AEQT ha indicat que l'administració els «entén i dona suport» i que treballen «de manera conjunta» amb la Generalitat per capgirar la tendència dels darrers anys i convertir Tarragona «en un gran hub multienergètic» basat en un polígon descarbonitzat i que elabori productes renovables i circulars. «Tenim el suport dels governs però potser no sempre coincidim amb el sentit de la urgència», ha concretat Sancho. Així, ha remarcat que la química bàsica està passant per un moment «dur», ja que segons les xifres que ha donat, des del 2020 la producció a l'Estat ha caigut un 9%, mentre que des del 1990 a nivell europeu l'impacte de la indústria química s'ha reduït en un 34%.
El pla específic per al polígon petroquímic tarragoní que reclamen també ha de permetre potenciar infraestructures necessàries per al sector -especialment energètiques- i l'arribada de noves companyies. «Necessitem incentius a la descarbonització i necessitem finançament i subvencions que ens permetin poder dur a terme aquests projectes», ha manifestat. Tot i que per al 2026 no preveuen millores, Sancho sí que ha exposat elements positius, com la construcció de l'Ecoplanta que ha de ser «el pal de paller del projecte de transformació del polígon» i que ha de permetre produir metanol circular a partir de residus sòlids urbans.
Així mateix, també ha valorat positivament el pla d'infraestructures elèctriques que ha de permetre iniciar aquest any vinent l'electrificació d'un dels cràquers de la petroquímica. «Volem potenciar l'electrificació, amb una garantia de subministrament d'energia renovable», ha dit. Per generar energia, Sancho ha avançat que esperen que durant el 2026 s'anunciï l'aprovació d'un electrolitzador de 150 megawatts d'hidrogen verd a l'àrea de Tarragona. Tot i això, aquest equipament no serà suficient per abastir la indústria. «Necessitem connectar les nostres xarxes amb xarxes que garanteixin el subministrament d'energia renovable. Si no és de dins del territori, l'ideal és que sigui de proximitat, però no podem tancar-nos a la possibilitat de portar-ne de fora del Camp de Tarragona, sempre i quan sigui energia fiable, a un cost adient i renovable», ha expressat.
Moratòria de la CE i magatzem de CO2
Sancho també ha celebrat la moratòria per a la venda de vehicles amb motor de combustió que va anunciar aquest dimarts la Comissió Europea per més enllà del 2035. Des de l'AEQT han considerat que la decisió «està alineada amb el pla de treball de l'associació de fomentar els combustibles renovables». Així, ha remarcat que els nous combustibles renovables i sintètics que s'estan desenvolupant han de permetre reduir les emissions de CO2 entre un 70% i un 90%.
Finalment, en aquest sentit ha destacat que la indústria treballa perquè el CO2 sigui una matèria primera, en part per a l'elaboració de combustibles sintètics. «Treballem per incorporar a les nostres instal·lacions plantes pilot que accelerin aquest procés», ha destacat. I per disposar d'aquest CO2, les indústries químiques han apostat per la construcció d'un magatzem submarí, batejat com a TarraCO2 i que la Comissió Europea fa un any va anunciar que finançaria amb més de 200 milions d'euros. Ara, la iniciativa es troba en fase administrativa. «Necessitem prèviament una sèrie de permisos d'investigació» que des de Repsol estan treballant «de forma activa amb les administracions» per poder tenir l'autorització «el més aviat possible».