Investigadors de la URV identifiquen tres noves varietats de vinya a l'illa de La Palma
L'estudi conclou que l’episodi volcànic del 2021 no va provocar pèrdues de biodiversitat vitivinícola significatives
Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han identificat a l'illa de La Palma (Illes Canàries) tres noves varietats de vinya i 16 mutacions després d'analitzar 96 mostres recollides per agricultors, segons informa la universitat tarragonina.
Els resultats revelen que entre les mostres hi havia 44 perfils genètics diferents que corresponien a 31 varietats, de les quals 28 ja eren conegudes.
Les altres tres, tot i que han estat cultivades durant anys, eren desconegudes per a l'Administració i la comunitat científica i han estat batejades com a Aromàtica Eufrosina, Cagarruta d'Ovella i Vinyarda Rosada.
«Podem fer aquest tipus d'estudis gràcies al fet que sempre hem estudiat les mateixes regions de l'ADN. Això fa que tinguem una de les bases de dades més completes del món en aquest àmbit», explica la investigadora del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV Francesca Fort.
La recerca també ha detectat 16 mutacions de vinya fins ara desconegudes: 14 a través de diferències a l'ADN i dos pel color del raïm.
A més, assenyala que l'última erupció volcànica de La Palma, que va començar al parc natural de Cumbre Vieja el 19 de setembre del 2021 i va durar 85 dies, va sepultar 40 tones de les 480 hectàrees de camps dedicats al cultiu vitivinícola a l'illa, que compta amb set varietats exclusives de vinya.