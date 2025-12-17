Educació
El Global Ranking of Academic Subjects situa 4 disciplines de la URV entre les millors del món
Les disciplines de Química i Gestió en Turisme han quedat primeres a Catalunya
La Universitat Rovira i Virgili se situa entre les millors del món en Gestió de Turisme i Hoteleria, Química, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Sanitat Pública. Així ho indica l’edició d’enguany del Global Ranking of Academic Subjects, publicat per ShanghaiRanking Consultancy. Coneguda principalment per elaborar l’Academic Ranking of World Universities, aquesta organització independent amb seu a Shanghai està especialitzada en informació sobre educació superior i en tasques de consultoria.
El rànquing ha situat aquesta disciplina de l’àrea de les ciències socials entre les 51-75 millors del món, la qual cosa implica una millora vers l’edició de l’any passat, en què la URV va ocupar la posició 76-100. Aquesta valoració posiciona la Universitat com la millor universitat catalana en aquest àmbit i com la tercera de l’Estat espanyol.
En ciències naturals, la URV destaca en Química, on es manté entre les posicions 201 i 300 a nivell mundial, respecte a les dades de 2024. Això la situa com la primera universitat del sistema català en aquesta disciplina, empatada amb la Universitat de Barcelona, i en la tercera posició a l’Estat, compartint plaça amb cinc universitats més.
La URV també ha fet un bon paper en Ciències de la Salut —top 301-400 del món— en què figura com la tercera universitat catalana, empatada amb la Universitat Autònoma de Barcelona, i en Salut Pública, on apareix al rànquing general entre les 401-500 millors, la qual cosa la situa a la quarta posició del sistema universitari català.
Aquesta edició del Global Ranking of Academic Subjects ha avaluat prop de 2.000 institucions en 57 matèries. Per tal de ser incloses, les universitats han de complir amb un llindar mínim de publicacions realitzades durant el període 2020-2024. La classificació es basa en una sèrie d’indicadors acadèmics agrupats en cinc categories: professorat de classe mundial, producció de classe mundial, recerca d’alta qualitat, impacte de la recerca i col·laboració internacional.