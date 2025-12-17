Política
ERC Tarragona reclama un consultori mèdic per a la Móra-Tamarit
Els republicans també defensaran al ple que es replantegi el projecte del camí de ronda de la Savinosa
ERC Tarragona portarà al ple municipal d’aquest divendres una proposta per crear un consultori mèdic al barri de la Móra-Tamarit, amb l’objectiu d’atendre la població un o dos matins a la setmana. La iniciativa vol facilitar l’accés a l’atenció sanitària de proximitat als veïns del barri i del seu entorn.
Segons ha explicat la consellera municipal Gemma Fusté, el centre d’atenció primària de referència és el CAP Llevant, situat a uns nou quilòmetres de distància. «Aquesta llunyania dificulta l’accés a la ciutadania, especialment a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda», ha assenyalat. Per aquest motiu, el grup republicà proposa habilitar un espai al local de l’associació de veïns perquè el Departament de Salut hi pugui ubicar el consultori.
ERC demana a l’Ajuntament de Tarragona i a la Generalitat que estudiïn la viabilitat tècnica de la proposta, tenint en compte el creixement de la població resident en els darrers anys. «Cal oferir aquest servei tan necessari perquè la Móra-Tamarit i el seu entorn no quedin desatesos», ha remarcat Fusté. La moció també inclou la presència periòdica de professionals sanitaris per dur a terme vacunacions, cures i altres tasques pròpies de l’atenció primària.
D’altra banda, els republicans també defensaran una moció impulsada per diverses entitats del territori per replantejar el projecte del camí de ronda de la Savinosa, amb l’objectiu de preservar l’entorn natural. El conseller Xavi Puig ha reclamat que l’alcalde Rubén Viñuales i el govern municipal es posicionin i demanin al Ministeri per a la Transició Ecològica i a la Diputació de Tarragona que retirin la proposta actual. «El projecte preveu un passeig artificial de cinc metres d’amplada, quan cal apostar per una actuació més natural i respectuosa amb el medi ambient», ha afirmat.
Finalment, ERC ha deixat oberta la possibilitat de debatre la moció per reprogramar les obres del barri de Parcel·les Iborra. Puig ha celebrat que s’hagin tingut en compte les demandes de l’AFA de l’Escola l’Arrabassada i ha agraït la comprensió del veïnat. «És un barri que s’ha d’arreglar, però no a costa que infants i mestres pateixin durant mesos soroll i molèsties», ha conclòs. El grup republicà resta a l’espera de la decisió de l’AFA per saber si la moció es manté o es retira.