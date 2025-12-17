Política
En Comú Podem presenta una moció per protegir la Universitat Laboral de Tarragona
La formació vol que es declari Bé d’Interès Cultural (BIC)
En Comú Podem Tarragona presentarà al ple del proper 18 de desembre de l’Ajuntament de Tarragona una moció per instar a la declaració de l’antiga Universitat Laboral de Tarragona, actual Complex Educatiu de Tarragona, com a Bé d’Interès Cultural (BIC), amb la categoria de Monument.
Amb aquesta iniciativa, la formació vol posar en valor un conjunt arquitectònic singular del segle XX, de gran rellevància històrica, educativa i urbana per a la ciutat, i garantir-ne la protecció patrimonial davant possibles canvis d’ús o futures intervencions urbanístiques. La moció defensa que el reconeixement com a BIC permetria preservar la integritat del conjunt, el seu valor simbòlic i la seva funció com a espai de memòria col·lectiva per a Tarragona.
La proposta pren com a referència precedents com la Universitat Laboral de Gijón, ja declarada Bé d’Interès Cultural, i reivindica que Tarragona impulsi una protecció equivalent per al seu patrimoni arquitectònic i educatiu.
En aquest sentit, el conseller del grup municipal Toni Carmona ha destacat que «per aquest complex hi han passat moltes generacions de tarragonines i tarragonins, i forma part de la memòria viva de la ciutat. Preservar-lo no és només protegir un conjunt d'edificis, sinó conservar el record col·lectiu d’una etapa clau de la nostra història educativa i social».
Mitjançant aquesta moció, el grup municipal sol·licita que s’iniciïn els tràmits corresponents davant les administracions competents i que es garanteixi que qualsevol actuació futura a l’entorn es faci amb criteris de respecte i conservació del patrimoni. A més, la moció posa l’accent en el valor humà i social del complex: un espai on s’ha format tota una generació que ha contribuït decisivament al desenvolupament laboral del territori a nivell industrial, esportiu i d’atenció a les persones.