Comença la fase 2 del concurs de projectes per al trasllat de l’ICAC
Hi han passat les tres propostes amb més puntuació
El concurs de projectes per a definir el trasllat de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica a la Tabacalera ha rebut fins a tretze propostes. D’aquestes, tres han passat a la segona fase del certamen: lema.yevons, en6 i Sala III. En una resolució signada aquest mes de desembre pel director de l’ICAC, Josep Maria Palet Martínez, se’ls convida a presentar la documentació corresponent en el termini màxim de 30 dies per participar en aquesta darrera fase per escollir el guanyador.
En aquest ocasió, els criteris de valoració de les propostes es basaran en la integració amb l’entorn, la mínima intervenció en el subsol, l’accessibilitat a l’edifici, la ventilació, il·luminació i aspecte social i divulgatiu de l’espai; i l’aspecte econòmic. Qui obtingui la puntuació més alta, serà l’encarregat de redactar el projecte bàsic i executiu de la nova seu de l’ICAC.
Aquesta s’ubicarà al mòdul 6 de la Tabacalera, que disposa de 2.852,40 metres quadrats útils dividits en quatre plantes. El passat mes de juny, el consistori tarragoní ja va aprovar en consell plenari la cessió de l’espai a l’ICAC per un termini de 50 anys i sense cànon d’explotació. L’institut fa dues dècades que es va instal·lar a l’edifici de la plaça d’en Rovellat, a la Part Alta.
Major amplitud
Aquest canvi d’ubicació, i segons destaquen en el plec tècnic, «suposa una major amplitud espacial no només pel que respecta a l’edifici, sinó també pel context, l’accés i la mobilitat urbana de l’entorn, que permetrà créixer i augmentar la plantilla entorn al centenar de persones, a uns 25 anys vista».
El nou centre de l’ICAC a la Tabacalera comptarà amb un centre de documentació i biblioteca d’uns 240m2, així com magatzems i espais de càrrega i descàrrega, laboratoris, espais de treball, una sala d’actes, despatxos i sales de reunions. Tots aquests equipaments tindran uns 480m2 cadascun. Si la planificació prevista amb la redacció del projecte es compleix, aquest estarà enllestit el 2026.