Successos
Un camió queda encallat sota el pont de la Petxina del Serrallo
Pel pont només hi poden circular vehicles que no superin el 3,3 metres
Aquest dimecres al migdia un camió s'ha quedat travat sota el pont de la Petxina del Serrallo. L'incident, que no és el primer cop que passa, ha comportat problemes de mobilitat a la zona.
Segons expliquen des del Port de Tarragona, la sortida de la zona portuària i al barri del Serrallo cap a la ciutat s’ha de fer, momentàniament, pel passeig del Miracle, ja que el pont de la Independència està tancat per obres.
La Guàrdia Urbana s'ha mobilitzat fins al lloc per gestionar el trànsit i precintar l'accés al pont fins que es retiri el vehicle pesant del lloc. Cal recordar que només poden creuar el pont de la Petxina els vehicles que no superin el 3,3 metres d'alçada.