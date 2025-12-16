Política
El Tribunal Contenciós dona la raó a ERC: podran preguntar a Viñuales pel cas Inipro
La magistrada dona deu dies als republicans perquè enviïn un qüestionari
El Tribunal Contenciós Administratiu 1 de Tarragona ha rectificat i finalment ha acceptat que els regidors del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Tarragona preguntin, per escrit, a l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, per què va signar un decret per retirar el consistori com a acusació particular del cas Inipro. La magistrada ha donat deu dies als republicans perquè enviïn un qüestionari, que serà estudiat per la jutgessa, que serà qui finalment decidirà quines preguntes són "pertinents". Tal com ha avançat 'El Món' i ha pogut comprovar l'ACN, inicialment el Contenciós va desestimar la petició d'ERC, però ara la jutgessa ha reconegut que aquella interlocutòria tenia un "manifest error".
El cas neix el juny del 2023, quan Viñuales va retirar l'Ajuntament de Tarragona com a acusació particular del cas Inipro, tot just pocs dies després d'accedir a l'alcaldia. ERC, en desacord, va obrir dues vies judicials. Així, va demanar al TSJC que suspengués cautelarment el decret signat per Viñuales, una petició que el tribunal va rebutjar. L'altra via va ser a través del Tribunal Contenciós Administratiu, que si bé inicialment va acceptar el recurs a tràmit, el novembre d'enguany va rebutjar la petició dels republicans. La formació va recórrer la decisió i en una interlocutòria signada el 10 de desembre, la jutgessa que ha assumit el cas reconeix l'error previ i atén la petició dels regidors d'ERC. Fonts de l'Ajuntament de Tarragona han manifestat que atendran el requeriment judicial i recorden que no es tracta d'una causa penal.