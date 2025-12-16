Gastronomia
Tarragona exporta el seu llegat romà a França a través de la gastronomia
Es tracta d’una experiència gastrocultural única per celebrar el 25è aniversari de la ciutat com a Patrimoni Mundial de la UNESCO
Tarragona va presentar ahir a Tolosa una experiència gastrocultural única combinant patrimoni, història i gastronomia, en el marc del 25è aniversari de la ciutat com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. L’acte es va celebrar a l’Atelier des Chefs de la ciutat francesa i va reunir una trentena de periodistes, creadors de contingut i agents de viatges locals amb l’objectiu de posicionar Tarragona com una destinació cultural i gastronòmica de referència.
L’esdeveniment va combinar diverses presentacions sobre el llegat romà i la tradició culinària del territori, posant en valor la riquesa patrimonial de l’antiga Tàrraco i la seva reinterpretació contemporània. Els assistents van viatjar simbòlicament al passat de la ciutat romana de la mà de Sthenelus, un comerciant de vi de Tàrraco, que va destacar la tradició vinícola mil·lenària del territori.
L’experiència va culminar amb un dinar-showcooking a càrrec del col·lectiu Tàrraco a Taula, que va recrear receptes romanes elaborades amb ingredients històricament documentats i adaptades als gustos actuals. Els plats es van maridar amb vins i cervesa de la regió.
La consellera de Turisme, Montse Adan, va subratllar que aquesta iniciativa “reforça Tarragona com a destinació de referència a França pels amants de la història, la cultura i la gastronomia, oferint una experiència immersiva que connecta patrimoni i innovació culinària”.
L’acte va comptar també amb la presència institucional del president de l’Associació de Càmpings de Tarragona Ciutat, Roger Trillas, i de la directora del Centre de Promoció Turística de França, Josefina Mariné.