Societat
L'Ajuntament de Tarragona acorda que les obres de Parcel·les Iborra s’aturaran en horari escolar
L’Ajuntament concentra els treballs durant les vacances per minimitzar l’impacte a l’escola.
L’Ajuntament de Tarragona i l’UTE EIFFAGE-GICSA-EIFFAGE ENERGIA han acordat modificar el pla de treball de les obres d’urbanització de Parcel·les Iborra perquè no es duguin a terme durant l’horari lectiu de l’escola situada a l’entorn de l’actuació.
El conseller d’Urbanisme, Nacho García, ha explicat que des de l’adjudicació del projecte el consistori ha treballat per reduir les afectacions al centre educatiu i als infants. En aquest sentit, la setmana passada ja es va proposar substituir la maquinària prevista per una altra de menor impacte, amb l’objectiu també d’escurçar els terminis de l’obra.
Tot i aquest primer ajust, després d’una reunió amb l’escola i l’associació de famílies es va decidir continuar buscant alternatives. Finalment, en una trobada mantinguda avui amb l’UTE adjudicatària, s’ha acordat suspendre els treballs durant l’horari lectiu als voltants del centre i concentrar-los en períodes de vacances.
Així doncs, les obres es realitzaran principalment durant les vacances de Setmana Santa i d’estiu, i s’aprofitaran també els dies de Nadal per executar els treballs més pesats. El nou pla de treball ha estat avalat pels tècnics municipals.
Les obres d’urbanització tenen una durada prevista de 10 mesos i inclouen la urbanització dels carrers existents i de nova creació, així com la instal·lació i soterrament de totes les xarxes de serveis: aigües residuals i pluvials, aigua potable, enllumenat públic, mitja i baixa tensió, telecomunicacions i gas.
El cost total del projecte ascendeix a 3.958.966,40 euros (IVA inclòs). D’aquest import, l’Ajuntament assumirà 521.810,90 euros, mentre que la junta de cooperació de Parcel·les Iborra es farà càrrec de la resta, que supera els 3,4 milions d’euros.