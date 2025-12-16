Policial
Intervenen joguines i bosses de mà falsificades al mercat de Bonavista valorades en 54.600 euros
Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Guàrdia Civil van desplegar un dispositiu conjunt aquest diumenge
Agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Tarragona, conjuntament amb efectius de la Guàrdia Urbana i la Guàrdia Civil, van portar a terme aquest diumenge un dispositiu policial conjunt al mercat del barri de Bonavista.
Cap a les 11h, efectius dels tres cossos policials juntament amb perits i una inspectora de Treball es van desplegar al mercat per inspeccionar tres parades i dos bars de l’entorn. En el transcurs de l'operació, es va intervenir 753 joguines, amb un valor estimat de 1.949 euros, i 113 bosses de mà falsificades, amb un valor estimat de 52.650,00 euros.
A banda de la confiscació del material, també es van tramitar dues actes administratives a aquestes parades per infraccions de contraban, es va cursar una denúncia per venda ambulant sense autorització i tres actes més per part de la Inspecció de Treball. Els seus funcionaris també van gestionar dos expedients relacionats amb les inspeccions que es van dur a terme a dos bars de l’entorn d’aquest mercat. En aquest cas, la Guàrdia Urbana va denunciar un establiment per no tenir permís per instal·lar la terrassa i a l’altre, per no tenir assegurança, per manca de rètols i per manca de fulls de reclamacions.
L’operatiu, en què es van identificar 16 persones, s’emmarca en les actuacions conjuntes que s’efectuen regularment en mercats de parades ambulants per tal de supervisar la venda fraudulenta d’objectes falsificats i la detecció de tota mena d’irregularitats administratives.