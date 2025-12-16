Successos
Incendi en un restaurant japonès de Prat de la Riba a Tarragona
Sis dotacions de Bombers s'han mobilitzat fins al local situat al número 9
Sis dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest matí de dimarts en un incendi en un restaurant japonès de Tarragona. Segons ha explicat el cos d'emergències, l'avís l'han rebut a les 08.45 hores i s'han mobilitzat fins al local de restauració situat al número 9 de l'avinguda Prat de la Riba.
Allí els bombers han localitzat l'origen del foc que es trobava en un congelador del restaurant de tipus bufet. Els efectius han procedit a la seva extinció, després han continuat remullant l'electrodomèstic i han revisat el loca. Cap persona ha resultat ferida. Cap a les 09.30 hores han donat el servei per finalitzat.