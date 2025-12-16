Seguretat
La Guàrdia Urbana de Tarragona commemora el 168è aniversari de la seva fundació
El cos va celebrar l'efemèride amb un acte institucional al Teatre Tarragona i una exposició de mitjans a la Rambla Nova
La Guàrdia Urbana de Tarragona va commemorar ahir el seu 168è aniversari. Ho va fer amb un acte institucional al Teatre Tarragona que va reunir agents i els seus familiars, autoritats, i representants d’altres cossos de seguretat entre d’altres. «Aquest 2025 ha estat intens, ple de canvis i reptes», va afirmar l’intendent del cos, Manel Vázquez, que va subratllar les principals fites de l’any. Entre aquestes destaquen l’augment d’efectius, amb 250 agents, així com el 50è aniversari de la incorporació de les dones al cos.
També va recalcar la «consolidació amb èxit de la figura del referent de barri», i la posada en marxa de la Unitat Policial de Reforç de Proximitat (UPRP), que «ha fet possible augmentar les hores de patrullatge a peu en tots els barris de la nostra ciutat». A més, va posar en valor la formació impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la comissaria i el progrés en policia judicial i la col·laboració amb altres cossos entre altres fites. Durant el seu discurs, l’intendent també va reconèixer «el compromís i la dedicació de tota la plantilla, formada per totes i cadascuna de les persones que treballen en la nostra comissaria», i va agrair la col·laboració amb altres cossos.
Per la seva banda, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va posar en relleu el valor del servei públic que presta la Guàrdia Urbana. «Ser policia és pensar abans en els altres que en un mateix i entregar-se sense pensar en les conseqüències personals». Segons l’alcalde, els agents són «herois i heroïnes que no surten a les pel·lícules, però que avui són en aquesta sala».
Durant la cerimònia també es van lliurar medalles per la trajectòria en el servei i el mèrit professional, així com felicitacions per actuacions destacades. A més, es va retre homenatge a la recentment traspassada caporala Yolanda Hernández Curulla.
Paral·lelament, amb motiu de la celebració de l’aniversari es va organitzar una exposició estàtica de mitjans a la Rambla Nova.