Elena Juncosa serà la nova directora del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Des del 2015 ha estat al capdavant de la Fundació Mas Miró

Juncosa ha estat seleccionada per una comissió de valoració formada per representants del Departament de Cultura i experts externs.ACN

ACNAgència de notícies

El Departament de Cultura ha conclòs el procés de selecció per la direcció del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) amb la designació d'Elena Juncosa Vecchierini. Juncosa ha estat seleccionada, mitjançant concurs públic, per una comissió de valoració formada per representants del Departament de Cultura i experts externs. És llicenciada en Història, amb especialització en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia per la Universitat de Barcelona, i Màster en Museologia i gestió del Patrimoni Cultural, per la mateixa universitat. A més, va obtenir el Diploma d'Estudis Avançats (DEA) en Didàctica de les Ciències Socials i espais de comunicació per la UB. Des del 2015 ha exercit com a directora gerent de la Fundació Mas Miró.

