Cultura
De casaments de famosos a visites guiades: La nova era del Castell de Tamarit en mans del càmping Trillas
L'emblemàtic castell tarragoní obre les seves portes al públic amb visites guiades i es manté com escenari de casaments d’elit
La família Trillas ha adquirit per un import de 9,4 milions d’euros el Castell de Tamarit, marcant l’inici d’una nova etapa per aquesta joia arquitectònica de la Costa Daurada. La compra es va formalitzar el passat 28 d’octubre, quan els Trillas van adquirir la societat Immobiliaria Betrén, fins aleshores propietària del castell. Roger Trillas, nou administrador únic, assegura estar «molt content» amb aquest nou repte.
El Castell de Tamarit, documentat des del segle XI, es troba en una posició estratègica sobre una colina amb vistes al Mediterrani. Al llarg dels segles, ha estat testimoni de la història de Catalunya: des de frontera entre territoris cristians i musulmans fins a a la seva decadència al segle XVIII a causa de guerres i saquejos. L'any 1916, l’empresari americà Charles Deering el va comprar i restaurar sota la direcció del pintor Ramón Casas, convertint-lo en un refugi idíl·lic.
En els darrers anys però, el castell ha acollit esdeveniments corporatius, banquets i casaments de renom. Entre les parelles de celebritats que hi han celebrat el seu enllaç hi figuren grans noms com Andrés Iniesta i Anna Ortiz (2012), Eva González i Cayetano Rivera (2015), Ana Boyer i Fernando Verdasco (2017), Carles Francino i Izah, i, segons algunes guies de casament, la parella formada per Sergio Ramos i Pilar Rubio (2019).
Amb la nova etapa, Trillas vol apropar el castell a la ciutadania. Aquest dissabte s'ha dut a terme una prova pilot de visites guiades en tots els espais del castell que, tal i com ho detallen en la seva pàgina web, inclouen una copa de vi o cava al final del recorregut (suc pels menors). L'experiència té una durada d’una hora aproximadament, en grups petits per garantir la comoditat, i el punt d’inici és la Creu de Terme de Tamarit, al que recomanen arribar 10 minuts abans. L’aparcament és proper, just al costat d’on comença la visita, i les entrades es poden adquirir al portal web del Càmping Trillas.
A més, durant els caps de setmana nadalencs, el castell acollirà la tradicional fira amb activitats familiars i parades de productes locals, amb els beneficis destinats a entitats del projecte «Càmping per tothom».