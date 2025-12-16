Oci
Acrobàcies, màgia i comèdia: Tarragona rep el Cirque Pardi! a l'Anella Mediterrània
L’Anella Mediterrània acull l’espectacle Low Cost Paradise durant set dies: una proposta familiar a no perdre's
L’Anella Mediterrània de Tarragona es converteix aquest Nadal en escenari de circ contemporani amb l’arribada del Cirque Pardi!, que instal·larà la seva carpa del dissabte 20 al divendres 26 de desembre per presentar l’espectacle Low Cost Paradise. Una proposta pensada per a tots els públics que combina comèdia, dansa, malabars, acrobàcies i música en directe.
Cirque Pardi! és un col·lectiu internacional de circ contemporani format per artistes i professionals de diversos àmbits, units per un projecte itinerant i compromès. Amb una línia artística experimental i en constant recerca, la companyia proposa un circ progressiu que combina bellesa, fragilitat i reivindicació.
La companyia francesa aposta per un espectacle innovador i actual, sense renunciar als elements clàssics del circ de carpa. Low Cost Paradise construeix un univers màgic i teatral marcat pel caos, l’humor i l’absurd, convidant grans i petits a viure una experiència artística immersiva i sorprenent.
Les funcions tindran lloc diàriament a les 19 h, excepte el diumenge 21, quan el passi serà a les 18 h. L’espectacle té una durada aproximada de 90 minuts i està recomanat per a tota la família. El recinte disposarà de serveis de taquilla, bar i restauració per completar l’experiència. Les entrades es poden adquirir a la mateixa taquilla de la carpa o a través del web entrades.tarragona.cat.