Solidaritat
El Woody i la Minnie porten alegria als infants ingressats a l’Hospital Joan XXIII
Els personatges de PortAventura World han visitat les àrees pediàtriques i maternoinfantils del centre tarragoní.
Els infants ingressats a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona han rebut aquest dilluns 15 de desembre una visita molt especial. El Woody i la Minnie, personatges emblemàtics de PortAventura World, han recorregut diferents espais assistencials del centre per compartir una estona de diversió amb els nens i nenes hospitalitzats i les seves famílies.
Acompanyats per voluntaris de la Fundació PortAventura, els personatges han visitat la planta d’hospitalització de Pediatria, la planta de maternitat, l’UCI Pediàtrica, l’UCI Neonatal i les urgències pediàtriques. Durant la visita, els infants han rebut diversos obsequis i materials de PortAventura World com a record d’aquesta jornada, que busca fer més amable l’estada hospitalària.
La iniciativa s’emmarca en la col·laboració continuada entre la Fundació PortAventura i l’Hospital Joan XXIII, amb l’objectiu d’humanitzar l’atenció sanitària i millorar el benestar emocional dels pacients pediàtrics. La delegació ha estat rebuda per la direcció del centre i pel personal del Servei de Pediatria.