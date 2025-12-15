Política
Viñuales fixa la implantació del servei de neteja, el POUM i la Tabacalera com a prioritats de Tarragona pel 2026
L'alcalde assegura que la ciutat «viu un moment dolç»
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que els principals reptes de cara al 2026 per la ciutat seran la implantació definitiva del servei de neteja, establir les línies mestres del nou POUM i l'inici de la reconversió de la Tabacalera, amb la arribada del centre d'estudis privat Euses i l'inici del trasllat del conservatori de música de la Diputació.
Viñuales ha assegurat que la ciutat «viu un moment dolç» a nivell d'inversions i d'esdeveniments esportius, com el pas del Tour de França, la Copa de la Reina de bàsquet o l'europeu de triatló. En aquest sentit ha celebrat les dades econòmiques i turístiques, que ha qualificat de «molt bones».