EDUCACIÓ
La URV crea la Càtedra d’Estudis sobre el Marroc per reforçar els vincles euromediterranis
Impulsada pel Consolat General del Regne del Marroc a Tarragona, i amb el suport de l’Autoritat Portuària de Tarragona y Kassid Formación, aprofundeix en el coneixement, el diàleg i la cooperació entre Catalunya i el Regne del Marroc
La Universitat Rovira i Virgili ha creat la nova Càtedra d’Estudis sobre el Marroc impulsada pel Consolat General del Regne del Marroc a Tarragona, i amb el suport de l’Autoritat Portuària de Tarragona y Kassid Formación per reforçar els vincles euromediterranis. És una iniciativa pionera a escala catalana i estatal per aprofundir en el coneixement, el diàleg i la cooperació entre Catalunya i el Regne del Marroc.
La Càtedra, adscrita al Departament d’Història i Història de l’Art, neix amb la voluntat d’esdevenir un espai estratègic de recerca, formació i transferència de coneixement sobre un país amb el qual Catalunya manté una llarga història d’interconnexions, influències mútues i reptes compartits.
El projecte, dirigit pel catedràtic d’Història de l’Art Jordi À. Carbonell Pallarès, respon a la creixent necessitat d’establir ponts sòlids i estables entre ambdues ribes de la Mediterrània, en un context marcat per la mobilitat humana, la diversitat cultural, l’intercanvi econòmic i la cooperació internacional. La Càtedra aspira a convertir-se en un referent científic, institucional i social, promotor de noves mirades sobre el Marroc contemporani i sobre les relacions que manté amb Catalunya en els àmbits polític, social, cultural i econòmic.
Tres eixos principals
Les línies d’actuació de la Càtedra s’estructuren en tres eixos principals. La recerca interdisciplinària, amb projectes sobre història compartida, migracions, desenvolupament socioeconòmic, orientalisme, polítiques de memòria, patrimoni material i immaterial, arqueologia, paleoantropologia i cooperació euromediterrània. La Càtedra impulsarà també la digitalització i preservació del patrimoni marroquí i iniciatives d’estudi comparat entre societats mediterrànies.
La docència i formació, amb seminaris temàtics, tallers participatius, programes de mobilitat amb universitats marroquines i viatges d’estudi immersius. L’objectiu és formar estudiants i joves investigadors en una perspectiva intercultural, crítica i global.
I, per últim, la transferència de coneixement, amb l'organització de jornades, col·loquis, cicles de conferències, publicacions, recursos pedagògics i accions comunitàries que apropin el coneixement a la ciutadania i reforcin la cohesió social. A més, una de les prioritats de la Càtedra serà donar visibilitat i suport a la important comunitat marroquina resident a Catalunya, afavorint el seu paper actiu en la construcció d’una societat més justa, inclusiva i intercultural.
Un espai per repensar les relacions mediterrànies
La URV subratlla que aquesta Càtedra respon a una voluntat de servei públic i d’impacte social. Des d’una mirada crítica i plural, vol contribuir a superar estereotips i percepcions simplificades sobre el Marroc, tot generant espais de coneixement compartit que facilitin la construcció de narratives més equilibrades, inclusives i respectuoses. En un moment en què les relacions euromediterrànies es troben al centre de grans transformacions polítiques i socials, la Càtedra es proposa actuar com un actor clau en el diàleg intercultural i la cooperació internacional.