Literatura
Un tarragoní escriu una novel·la de 180 pàgines amb una sola frase i guanya un reconegut premi
Òscar Palazón Ferré ha estat guardonat per la seva obra 'Stabat mater. Un vent diví' pel Consell de Mallorca
El poeta, filòleg i escriptor de Tarragona, Òscar Palazón Ferré, ha guanyat aquest cap de setmana el Premi Mallorca de Narrativa. El Consell de Mallorca va lliurar aquest dissabte els Premis de Creació Literària i Fotografia Contemporània 2025 a la Casa Museu Llorenç Villalonga, a Binissalem. Damià Rotger Miró va aconseguir el guardó de poesía, i Bandia Ribeira, el de fotografia contemporània.
Palazón va ser reconegut amb el Premi de Narrativa, dotat amb 25.000 euros, per l'obra Stabat mater. Un vent diví. Segons explica el propi Palazón, la novel·la amb la que rebut el premi conté una sola frase que ocupa 180 pàgines, «la qual cosa la fa única en la nostra llengua».
Altres premiats
En la categoria d'assaig en català, el premi dotat amb 19.000 euros va ser per a Vicenç Amengual Salas per Salvador Magallón Forés, el serigrafista del boom. L’art de la serigrafia al servei dels banderins, i la de textos teatrals, amb 10.000 euros, per a Marta Isabel Moreno Pizarro per La guardiana.
El premi de literatura infantil il·lustrada, dotat amb 10.000 euros, va recaure en Caterina Valriu Llinàs i Bàrbara Sansó Genovart per Què hi ha per dinar?
En les categories en castellà, el Premi de Narrativa, amb 25.000 euros, va ser per a Diego Sánchez Aguilar per El Mago David, el de poesia per a Roxana Méndez per Infinitesimal. El d'assaig va ser Manuel Aguilera Povedano per Mallorca en llamas. Las víctimas de los primeros bombardeos aéreos sistemáticos contra civiles de la historia.
El Premi de Fotografia Contemporània va ser per a Bandia Ribeira per Grandeza y debilidad del espontáneo, i el Premi de Fotografia Talent Illenc, amb 4.000 euros, per a Beatriz Polo Iañez per Cuando se acaba el día.