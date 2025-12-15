Urbanisme
Tarragona inicia la substitució de la passarel·la de la Tabacalera per un caminal de terra
L’Ajuntament invertirà 24.000 euros en la retirada de tot el material de fusta i la col·locació de tot-u compactat
La passarel·la de fusta de la Tabacalera desapareixerà després de tretze anys. L’Ajuntament de Tarragona va iniciar, fa unes setmanes, les obres per eliminar l’estructura existent i substituir-la per un caminal de terra. Segons fonts municipals, els treballs s’allargaran fins a finals de gener i costaran 24.000 euros.
La tarima presentava diferents deficiències, com fustes que sobresortien o trams enfonsats i que rebotaven quan hi caminava la gent per sobre. El passat mes de setembre, es va generar un forat en l’extrem més proper al carrer Manuel de Falla. Arran d’aquest episodi, el consistori va decidir impulsar la redacció d’un projecte per canviar la passarel·la —que tenia defectes de disseny— per un material més sòlid.
Ara, tres mesos després, s’han engegat les obres per retirar tota l’estructura de fusta, inclosos els suports inferiors. Un cop desaparegui, es col·locarà tot-u, un material compost per àrids granulars que es compactarà per crear un «caminal terrís». L’actuació inclourà també un reomplert dels drenatges laterals amb àrids per garantir l’evacuació d’aigües pluvials. Mentre durin els treballs, la zona estarà balissada amb una tanca d’obra que evitarà l’accés de persones a les parts que estan en males condicions.
L’Ajuntament ha hagut de fer diverses intervencions per arreglar la passarel·la durant els últims anys. El 2019, un camió de Bombers va passar-hi per damunt quan anava a extingir un incendi i va trencar una part de la plataforma, que va cedir amb el pes del vehicle. Es va produir un cas similar el 2022, quan una màquina del servei de la neteja hi va passar també per sobre i va destrossar diverses fustes. Els operaris municipals van reparar les zones afectades.
Inaugurat el maig del 2012
La passarel·la de fusta es va inaugurar el maig del 2012, juntament amb el jardí vertical de 3.200 metres quadrats que es va instal·lar a la façana de la Tabacalera que dona a l’avinguda Vidal i Barraquer. L’any 2020, el consistori va decidir desmantellar-lo pel seu greu estat de degradació, fet que suposava un risc per «insalubritat, brutícia i perill de despreniments». El projecte, que incloïa també la creació d’un espai verd lúdic, va costar 3,3 milions d’euros.