Turisme
El Port de Tarragona tanca la temporada de creuers 2025 amb 62 escales i 126.000 passatgers
L'ens encara un 2026 de rècord pel creixement del sector luxe, on Viking Cruises passarà de 3 a 17 escales i 34.800 creueristes
El Port de Tarragona ha fet balanç de la temporada de creuers 2025 amb un total de 62 escales i 126.348 passatgers. Aquest dilluns s’ha reunit la Taula Executiva de Creuers per a fer balanç de l’any i preparar la pròxima campanya. El 2026 es preveu com un nou any de rècords, amb un important salt pel que fa a les escales, que creixeran fins a les 79. Pel que fa a la xifra de passatgers, s’estima que serà d’uns 155.000 al llarg dels 8 mesos que duri la temporada.
L’augment de les escales previstes per al pròxim any respon a l’aposta del segment de luxe per Tarragona, concretament de la naviliera Viking Cruises, que passarà de tres escales a 17 i una previsió de 34.800 creueristes, suposant el 22% del total del 2026. Així mateix, MSC també incrementarà les seves escales a Tarragona, de 25 a 32, si bé operarà amb un vaixell més petit.
La temporada 2025 es confirma com la tercera millor de la sèrie històrica, només per darrere dels rècords de 2024 i 2019. Els 126.348 passatgers que han passat per la terminal de creuers del Moll de Balears han estat principalment de nacionalitat espanyola (31,67%), italiana (14,07%), estatunidenca (11,94%), francesa (9,34%), alemanya (7,3%) i britànica (4,14%). Cal destacar el creixement dels creueristes d’origen alemany (+120%) i nordamericà (+70,7%), que es caracteritzen per un poder adquisitiu més elevat i per ser usuaris de creuers d’alt estànding. Aquests increments evidencien el treball que Tarragona Cruise Port està fent en els darrers temps per a atreure i consolidar aquesta mena de creueristes.
Pel que fa al tipus d’operativa, el 88% de les escales van ser de trànsit mentre que el 12% restant d’embarcament/desembarcament. Els mesos amb més arribades van ser setembre i octubre, ambdós amb 12 escales. Aquesta xifra confirma el turisme de creuers com una de les apostes per a desestacionalitzar la temporada turística a la Costa Daurada.
Més impacte econòmic a la destinació
L’impacte econòmic dels creuers a la destinació també s’ha consolidat. Així ho evidencien dues dades significatives. D’una banda, l’augment de la despesa mitjana per creuerista que assoleix els 27,4 euros. Això suposa un increment del 21,7% respecte al 2024, quan era de 22,5 €, i una pujada del 55,6% si es compara amb el 2023, quan la despesa mitjana era de 17,6 €. Així mateix, també cal destacar que aquesta despesa es concentra principalment en restauració (63,3 %) i compres (53,1%).
La segona dada que mostra l’impacte econòmic a l’alça dels creuers a la destinació són les pernoctacions prèvies a l’embarcament. El 44,8% dels passatgers de la resta de l’Estat espanyol (excloent els d’origen català) van fer nit a la destinació abans d’embarcar al creuer, mentre que, en el cas dels passatgers estrangers, aquest percentatge s’enfila fins al 55,1%, cosa que comporta un augment de quatre punts percentuals respecte a l’any passat. La majoria passen una única nit al territori (37% dels passatgers estatals i 27,6% dels estrangers), però en el cas dels passatgers de tercers països un 19,8% pernocta dues nits a la destinació i un 4% ho fa més de 6 nits. Pel que fa a la ciutat d’allotjament precreuer, en el 67% dels casos aquesta és Tarragona.
Excursions i sortides a la Costa Daurada
Pel que fa a les activitats que fan els visitants durant l’escala, el 87% dels passatgers en trànsit van per lliure i el 13% restant, en excursions contractades. El 78% del total de les sortides contractades són a la Costa Daurada, concentrant-se la majoria (48%) a Tarragona ciutat, PortAventura World (12%) i Poblet (9%).
En el cas dels creueristes que van per lliure i es queden a Tarragona ciutat, el 81,4% visita el centre i la Part Alta; el 69%, el patrimoni romà; el 56,9%, la Catedral; i el 36,1%, el Mercat. El Mercat és l’atractiu turístic que registra un creixement més notori, que és de 42,1% respecte al 2024 i del 177% respecte a les visites de creueristes que van per lliure comptabilitzades el 2023.
En total, la destinació obté una valoració de 8,9 (creix dues dècimes respecte a l’any passat, quan va ser de 8,7), compleix les expectatives pel 70,2% dels creueristes i les supera pel 24,9%. En aquesta línia, un 94,1% dels creueristes enquestats recomanaria Tarragona com a destinació de creuers als seus coneguts.
Previsió per al 2026
La reunió de la Taula Executiva de Creuers ha permès presentar les previsions per a la pròxima temporada 2026. S’esperen un total de 79 escales (+25,4% respecte al 2025) i uns 155.000 creueristes. Aquest salt no és només quantitatiu, sinó també qualitatiu. I és que bona part del creixement que es preveu per al pròxim any prové del sector luxe. De fet, aquest passarà de sumar 23 escales a sumar-ne 30. Dins d’aquest segment, destaca l’aposta de la naviliera Viking Cruises que passarà de tres escales i 5.000 creueristes a Tarragona el 2025 a 17 escales i 34.800 passatgers el 2026.
El creixement d’aquest respon al treball de Tarragona Cruise Port i l’Autoritat Portuària de Tarragona per atreure noves rutes amb navilieres prèmium i de luxe, que valoren l’exclusivitat i la diversitat d’atractius que ofereix la Costa Daurada com a destinació, així com la qualitat de l’operativa portuària, gràcies a unes instal·lacions de primer nivell. Aquest nínxol de mercat aporta més creuers -més escales al Port- i un volum de passatgers menor, però amb un poder adquisitiu més elevat, cosa que el fa altament atractiu. Des del 2019 aquest segment de mercat s’ha multiplicat per cinc a Port Tarragona.
De cara a les previsions per al pròxim any, també és destacable l’increment d’escales d’MSC, que passarà de 25 a 32. Aquest augment, però, no repercutirà en el volum de passatgers que aportarà la companyia, ja que el principal vaixell amb què operarà a Tarragona és de dimensions més petites, alineant-se així amb el projecte territorial de creuers que aposta per un creixement sostenible i totalment allunyat de la saturació que viuen els principals ports de la Mediterrània Occidental.