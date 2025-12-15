Ciència
El Ministeri de Ciència destinarà 1,7 MEUR a un fàrmac per al càncer de còlon resistent de l'ICIQ
La biofarmacèutica Oniria Therapeutics, el VHIO i l’Institut Català d'Investigació Química col·laboraran per desenvolupar el fàrmac fins a les portes del seu primer assaig clínic amb pacients
L’empresa biofarmacèutica Oniria Therapeutics, el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i l’Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) s’han unit per impulsar el desenvolupament d’ONR-001, un nou fàrmac contra el càncer colorectal (CCR), i portar-lo fins a les portes dels assajos clínics. ONR-001 és una teràpia innovadora desenvolupada per Oniria Therapeutics dirigida a tumors sòlids i hematològics agressius que no responen als tractaments actuals.
Per això, s’ha constituït un consorci publicoprivat que rebrà 1.772.651 euros de finançament del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d’Espanya i de la Unió Europea, a través del programa CPP 2024. Aquests fons es destinaran a desenvolupar tota la fase preclínica regulatòria d’ONR-001, que inclou la realització d’un nombre més gran d’experiments per demostrar la seva eficàcia en càncer colorectal, el desenvolupament de l’estratègia de Química, Fabricació i Controls (CMC) i l’execució dels estudis preclínics regulatoris necessaris per demostrar la seva seguretat.
El factor diferencial d’ONR-001 respecte altres teràpies és que hiperactiva l’enzim TET2 fins a un nivell letal per a les cèl·lules tumorals persistents i actua com un taló d’Aquil·les que, en estudis preclínics, ha demostrat inhibir significativament la progressió del càncer de còlon, el melanoma metastàtic i la leucèmia mieloide aguda. La hiperactivació de TET2 deixa una marca en l’ADN de les cèl·lules tumorals i les obliga a alterar el seu funcionament. Incapaços d’adaptar-se, els teixits malignes moren. Aquesta estratègia, basada en activar de manera controlada un gen protector, és un enfocament completament nou en el tractament del càncer.
Amb aproximadament 1,9 milions de nous casos i 900.000 morts cada any, el càncer colorectal és el tercer tipus de càncer més diagnosticat arreu del món i una de les principals causes de mortalitat oncològica, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS). A Espanya, encara té més rellevància, ja que és el tipus de tumor maligne més freqüent: només el 2024 es van fer 41.167 nous diagnòstics, segons l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
«La resistència i la recurrència tumoral, sovint causades per cèl·lules canceroses que sobreviuen a les teràpies inicials, són dos dels obstacles principals en el tractament del càncer colorectal. Amb ONR-001 seguim una estratègia específica per ajudar a superar aquests desafiaments i millorar els resultats a llarg termini dels pacients», explica el Dr. Héctor G. Palmer, director científic i cofundador d’Oniria Therapeutics, i cap del Grup de Cèl·lules Mare i Càncer del VHIO.
«Col·laboracions com aquesta són essencials per facilitar l’intercanvi de coneixement entre centres de recerca —en el nostre cas en recerca química aplicada a la salut— i la indústria biomèdica, contribuint a accelerar teràpies innovadores que poden ajudar milions de pacients», comenta el Dr. Fernando Bravo, director del departament de Transferència de Coneixement i Tecnologia (KTT) de l’ICIQ.
«A tot l’equip d’Oniria Therapeutics ens fa il·lusió comprovar que aquest projecte permetrà portar ONR-001 a la fase clínica I el 2027 i que estem avançant segons el pla empresarial perquè esdevingui una nova teràpia eficaç davant de diferents tumors resistents als tractaments actuals», conclou Esther Riambau, CEO i cofundadora d’Oniria Therapeutics.
Paral·lelament, la biofarmacèutica també treballa per portar ONR-001 a la fase clínica en pacients amb melanoma metastàtic i altres indicacions en què ja s’han obtingut evidències d’eficàcia. El 2024, Oniria Therapeutics va ser reconeguda com una de les 10 empreses més disruptives per la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) i va rebre el Premi de la Societat Catalana de Biologia per la seva tasca destacada en la superació de la persistència del càncer.