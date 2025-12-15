Recerca
L'obesitat sarcopènica augmenta el risc de deteriorament cognitiu en persones grans, segons la URV
Els investigadors han seguit durant sis anys 1.100 persones amb sobrepès i síndrome metabòlica entre els 55 i 75 anys
La combinació entre sobrepès i baixa massa muscular, coneguda com a obesitat sarcopènica, és un factor de risc que incrementa el deteriorament cognitiu en persones adultes d'edat avançada. Així ho conclou un estudi longitudinal liderat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l’Institut de Recerca Biomèdica CatSud, en col·laboració amb altres grups del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER).
Per arribar a aquesta conclusió, l'estudi ha seguit durant sis anys 1.097 persones d'entre 55 i 75 anys amb sobrepès o obesitat i síndrome metabòlica —un conjunt de factors de risc de malaltia cardíaca i diabetis com la hipertensió, un colesterol elevat o nivells alts de glucosa en sang-.
Els investigadors han analitzat si les persones que presentaven obesitat sarcopènica a l’inici del projecte eren més propensos al deteriorament de diferents àrees de la funció cognitiva, avaluades periòdicament mitjançant proves neuropsicològiques estandarditzades. Els resultats revelen, segons la URV, que les persones amb aquesta obestitat van experimentar un major declivi en la funció cognitiva global i general després de sis anys i van presentar, a més, un major risc de patir un deteriorament cognitiu subtil, una fase inicial prèvia al deteriorament cognitiu lleu.
En canvi, ni l’obesitat per si sola ni la sarcopènia aïllada es van associar amb un pitjor rendiment cognitiu, cosa que apunta que la combinació de totes dues condicions podria ser la responsable d’un impacte més negatiu sobre la salut cerebral.
«L’envelliment amb una composició corporal desfavorable pot tenir implicacions més profundes del que pensàvem», ha apuntat Héctor Vázquez-Lorente, investigador del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV i primer autor de l’estudi. «Les nostres dades mostren que l’obesitat sarcopènica pot accelerar el deteriorament cognitiu fins i tot abans que apareguin símptomes clínics», ha conclòs.